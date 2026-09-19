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Giacomo Benavides acerca del caso Liceo Naval: “No es solo una agresión física como nos quiere vender el colegio”

Giacomo Benavides, conductor de 'Zaca TV', emitió un comunicado acerca de la denuncia por agresión contra un estudiante de Liceo Naval Almirante Guise.

Giacomo Benavides se solidariza con la víctima y los familiares del caso Liceo Naval. / Fuente: Composición LR /Instagram
Giacomo Benavides se solidariza con la víctima y los familiares del caso Liceo Naval. / Fuente: Composición LR /Instagram
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Giacomo Benavides, figura de la farándula nacional, se pronunció sobre el caso del Liceo Naval mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El presentador de streaming explicó que le resulta difícil abordar un tema tan delicado y cuestionó la forma en que el colegio habría calificado el hecho.

“Lo que ha sufrido este adolescente, alumno del Liceo Naval, es una agresión sexual, no una agresión física como nos la quiere vender el colegio”, publicó el hijo de Alfredo Benavides.

Además, expresó su solidaridad con el estudiante como también con su familia, comentando: “No puedo imaginar el infierno que debe estar atravesando en este momento. Ahora merece él y su familia ser escuchados”, y añadió: “fundamentalmente tener la seguridad de que su denuncia será investigada con toda la seriedad severa posible y transparencia posible”. 

El integrante de 'Zaca TV' mencionó que no profundizará en los detalles del caso en su comunicado, por respeto al afectado: “No voy a ahondar en detalles sobre lo sucedido, porque si bien ya se conocieron por distintos medios, por respeto a la víctima no encuentro necesario repetirlos”. y concluyó el mensaje haciendo un llamado a las autoridades: “Deben investigar a profundidad este hecho aberrante con mano firme y autoridad”.

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Caso Liceo Naval: PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo contra 6 escolares por presunto abuso

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Giacomo Benavides se pronuncia fuera de su programa 'Zaca TV' 

Tras el reclamo de usuarios solicitando que los integrantes del streaming abordaran el tema en su espacio de YouTube, el también productor del show, Giacomo Benavides decidió utilizar su cuenta personal de Instagram para manifestarse sobre el hecho. 

Internautas cuestionaron el distanciamiento de los conductores del programa del caso, no obstante, seguidores del espacio salieron en defensa del programa argumentando que sus panelistas no suelen abarcar ese tipo de noticias en sus temas frecuentes. 

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