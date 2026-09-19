Melcochita es sorprendido con una fiesta organizado por su pareja. / Composición LR / Instagram

Melcochita es sorprendido con una fiesta organizado por su pareja. / Composición LR / Instagram

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, celebró sus 90 años rodeado de su familia. El cómico recibió una fiesta sorpresa organizada por su pareja, Heydi Amado, quien contactó a sus hijos, residentes en Estados Unidos, para que estuvieran presentes en la reunión.

Tras el evento, el comediante declaró: "La pasé con mis hijos que vinieron de Estados Unidos y con Heydi. No quería hacer fiesta para no gastar, pero ha sido el mejor cumpleaños de todos por la sorpresa que me dieron".

El humorista contó que planeaba pasar su cumpleaños sin una celebración, pero la sorpresa de su familia lo hizo sentirse feliz. "Me siento en mi mejor momento, estoy muy feliz", afirmó.

Susan Villanueva, hija de Melcochita, habló sobre la relación entre Heydi Amado y su padre. La joven destacó la atención que la actual pareja de su padre le brinda y señaló: "Es una chica muy atenta con mi familia, trabajadora, independiente y atiende a mi papá. Lo veo feliz, sano, pero sobre todo no lo veo estresado como antes".

El romance de Melcochita en el foco público

Luego de poner fin a su matrimonio con Monserrat Seminario en febrero de este año, el cómico inició una relación con Heydi Amado, de 22 años, con quien tiene una diferencia de edad de 68 años. Amado conoció al sonero cuando comenzó a trabajar para él como enfermera y cuidadora personal.

La relación se hizo pública después de que ambos fueran captados por las cámaras de programas de espectáculos en una salsoteca, en mayo de 2026. Tras la difusión de las imágenes, la joven comentó que Melcochita es su primer vínculo amoroso.