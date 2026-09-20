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Brando Gallesi pide perdón por desafortunada broma tras caso Liceo Naval y toma radical decisión: “Fue un chiste soez, pero no soy así”

Brando Gallesi enfrenta críticas en redes por un chiste de mal gusto relacionado con un menor violentado en el Liceo Naval. El actor pidió disculpas y tachó su comentario de inadecuado.


Brando Gallesi confesó que su broma fue improvisada y tachó su comentario de inadecuado. Anunció un descanso de las redes para centrarse en su crecimiento personal. Foto: TikTok
Brando Gallesi confesó que su broma fue improvisada y tachó su comentario de inadecuado. Anunció un descanso de las redes para centrarse en su crecimiento personal. Foto: TikTok
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Un chiste desafortunado de Brando Gallesi en Kick le ha costado una ola de cuestionamientos en redes sociales, ya que muchos asociaron su broma de mal gusto con lo que pasó con menor violentado en colegio Liceo Naval. Ante las críticas, el actor peruano pidió disculpas y aseguró que no estaba enterado del caso. Sin embargo, en el video original, se ve que estaba al tanto de la situación porque Cristorata pidió que sancionen a los involucrados.

“Estuve presente en un stream ayer (viernes 18 de septiembre) con un streamer y poco a poco también amigo, que es bastante conocido, Cristopher (Cristorata). Dentro del stream mencioné una frase equivocada, completamente equivocada, en tono de chiste. Fue improvisado, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez, dialecto que no viene a ser el mío, yo no hablo así, no no soy así en mi día a día, sino más bien una mala costumbre que he ido adaptando poco a poco estas últimas semanas”, fue el mea culpa de Brando Gallesi, quien también tocó fondo por un tema de bullying.

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Brando Gallesi pide perdón por chiste hiriente

Brando Gallesi, quien rompió en llanto por palabras de Agus Padilla, aseguró mediante un video, compartido el sábado 19 de septiembre, que se dejó llevar por la gran exposición que viene teniendo en la plataforma Kick. Asimismo, indicó que se alejará de las redes sociales para enfocarse en su crecimiento personal.

"Me di cuenta que ya estaba streameando demasiado y he decidido darle un break a los streams, ya que tanto personaje y tan seguido está sacando cosas ya muy raras. Siento que necesito volver a mi centro nuevamente, siento también que debo enfocarme 100% en el deporte para cumplir como quiero con la selección de creadores de contenido, estar como en mi energía más equilibrada y en la mejor forma física posible también", manifestó el actor.

Por otro lado, Brando Gallesi cree que lo que le acaba de suceder fue para que él, por encargo de Dios, se pronuncie sobre el caso del colegio Liceo Naval. "Quiero pedirles disculpas a todos por mis palabrotas y por las frases muy extremas que he estado mencionando últimamente. Absolutamente a todos, pero sobre todo a la familia de la víctima, que realmente creo que la están pasando terrible y no se merecen estar viviendo una situación así. Lo lamento mucho", añadió.

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