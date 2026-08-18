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Magaly Medina se sincera y revela por qué no estuvo cumpliendo su servicio comunitario: "Fue demasiada carga"

La conductora Magaly Medina reconoció que no pudo cumplir con su servicio comunitario en la parroquia y contó detalles de lo ocurrido durante los últimos días.

Magaly Medina explica por qué no cumplió su servicio comunitario. Foto: composición LR/TikTok/magalymedinav
Magaly Medina explica por qué no cumplió su servicio comunitario. Foto: composición LR/TikTok/magalymedinav
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Magaly Medina explicó por qué estuvo alejada de las redes sociales y reveló que, tras regresar de sus vacaciones, no pudo acudir a su servicio comunitario debido a las responsabilidades que tuvo que asumir en su programa.

“Tuve que cancelar citas médicas a mi regreso de mis vacaciones, no pude ir a mi servicio comunitario porque tenía que asumir la producción general del programa”, contó la conductora en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

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Magaly Medina explica su ausencia de su servicio comunitario

La ‘Urraca’ decidió contarles a sus seguidores el motivo de su reciente ausencia de las redes sociales y explicó por qué dejó de acudir temporalmente a su servicio comunitario. La conductora precisó que la situación no estuvo relacionada únicamente con sus vacaciones de medio año, que duraron alrededor de 10 días a fines de julio.

Según explicó, poco antes de iniciar su descanso, Patrick Llamo, productor de 'Magaly TV, la firme', se enfermó. Ante ello, la periodista tuvo que asumir mayores responsabilidades a su regreso y encargarse temporalmente de la producción general del programa. “Fue demasiada carga, ya pedía chepa todos los días”, comentó.

Magaly señaló que habitualmente se desempeña como directora periodística y conductora, pero que no suele encargarse de la producción general del espacio televisivo. “Yo soy la directora periodística y la conductora, pero no me pongan a producir un programa porque eso es algo que no hago, que no me gusta”, manifestó.

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¿Dónde y qué funciones cumple Magaly Medina en su servicio comunitario?

La conductora también hizo referencia a su servicio comunitario, que cumple por orden judicial tras perder una demanda contra Jefferson Farfán. Magaly realiza esta actividad en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en el distrito de Surquillo.

La 'Urraca' cumple con diversas tareas de oficina durante su servicio comunitario, entre ellas ordenar, clasificar y archivar partidas de bautizo y matrimonio, labores que ella misma ha comentado como parte de las actividades que realiza en la parroquia.

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