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Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, asegura que su nominación a los Latin Grammy 2026 es producto de su esfuerzo: “Me formé para destacar en la música”

Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, asegura que no es un improvisado, ya que ha estudiado y se ha preparado artísticamente. Asimismo, indicó que le gustaría dejar en alto el nombre del Perú.


Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, ha sido nominado al Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Nuevo Artista, un logro que celebra con entusiasmo y dedicación. Fotos: Instagram
Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, ha sido nominado al Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Nuevo Artista, un logro que celebra con entusiasmo y dedicación. Fotos: Instagram
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El cantante Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, atraviesa un momento importante en su carrera artística, ya que fue nominado al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Nuevo Artista. Según el artista peruano, trabajó mucho para recibir ese reconocimiento, aunque no esperó que fuera tan pronto.

En una reciente entrevista para La República, Fabián contó cómo recibió la noticia de su nominación a los Latin Grammy 2026 y lo que significa ese reconocimiento. Asimismo, expresó su entusiasmo de representar a Perú de la mejor manera y de volver a la tierra que lo vio nacer para encontrarse con sus seguidores en un concierto.

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Fabián Zignago defiende su nominación a los Latin Grammy 2026

Fabián Zignago, quien se fue del Perú a los nueve años para radicar en Los Ángeles, recuerda que la noticia de su nominación a los Latin Grammy 2026 se dio cuando estaba en su departamento, acompañado de amigos. Si bien el anuncio lo tomó por sorpresa, tenía una pequeña esperanza de que lo consideraran, ya que siente que ha trabajado muchos años para ese logro.

A sus 23 años, el cantautor peruano destaca su esfuerzo y preparación musical a lo largo de seis años, en los que ha trabajado como intérprete, compositor y productor.

A sus 23 años, el cantautor peruano destaca su esfuerzo y preparación musical a lo largo de seis años, en los que ha trabajado como intérprete, compositor y productor. Foto: difusión

"Parte de mí no se lo esperaba, pero obviamente uno trabaja para la nominación y y han sido seis años de sacar música, hacer shows, producciones y lanzar canciones. Yo creo que fue algo esperado e inesperado a la vez", recordó Fabián, quien decidió celebrar ese reconocimiento con café y empanadas. "Fue muy emotivo", añade el artista que abrió el show de Jason Mraz en Lima.

No es un secreto que la nominación de Fabián ha despertado un sinfín de críticas, ya que muchos creen que ese reconocimiento es por ser hijo de Gian Marco. Sin embargo, el joven artista considera que ese logro es gracias a sus años de preparación musical, tanto como intérprete como compositor y productor. De esa manera, espera seguirle los pasos a su padre.

"Yo me formé académicamente para poder destacar en el rubro que me encanta hacer que es la música. Uno trabaja todos estos años para que estas cosas poco a poco empiecen a pasar. Una vez que llegó la nominación, sí estuve claro de que es una puerta muy grande, no solamente como artista, sino también para nuestro país, ya que sabemos que somos muy pocos afuera haciendo música en la industria. Entonces, tengo muchas ganas también ponerme mucho la bandera en el pecho y que la gente sepa que en Perú hay mucho talento", manifestó.

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Fabián feliz por el lanzamiento de su tema 'Lejos'

A sus 23 años, el cantautor y productor peruano de pop Fabián presentó 'Lejos', su nuevo sencillo, una canción que aborda la intensidad de conocer a alguien de manera inesperada y crear una conexión tan inmediata que la idea de separarse comienza a resultar difícil. El tema transforma esa experiencia en un relato íntimo sobre una relación que parece tenerlo todo para funcionar, salvo por un obstáculo: la distancia.

La inspiración de 'Lejos' nace de una experiencia puntual. Fabián emprendió un viaje con la intención de desconectarse y despejar la mente, pero terminó encontrándose con una persona que cambió por completo el rumbo de esos días. Lo que inicialmente parecía ser una historia pasajera fue adquiriendo mayor profundidad hasta plantear una interrogante inevitable: qué sucede cuando alguien especial aparece en el momento indicado, pero en el lugar equivocado.

"Es una canción que trata sobre el ilusionarse mientras que estás en un viaje y conoces a una persona y sabes que ese amor de verano o amor de ese viaje va a acabar, entonces estás amando con una fecha de caducidad", explica Fabián durante la entrevista.

Esa sensación queda reflejada en versos como “Estás hecha a mi medida / casi algo perfecto / lástima que me quedas lejos” y “No quiero otros besos / los tuyos aunque estén tan lejos”. Así, 'Lejos' no se centra únicamente en una despedida, sino en la incertidumbre que aparece cuando existe el deseo de continuar una historia, pero las circunstancias lo dificultan. Entre las ganas de quedarse, la separación inevitable y la posibilidad de un reencuentro, Fabián construye una canción sobre esos vínculos que parecen terminar antes de haber tenido la oportunidad de comenzar por completo.

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