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Armonía 10 presenta a su nuevo integrante, pero el público le da la espalda: “Hay varios jóvenes que cantan mejor”

Armonía 10 anunció la llegada de su nuevo integrante. Algunos fans aplauden su incorporación, mientras otros expresan su disconformidad, sugiriendo otros candidatos más talentosos.


Armonía 10 anunció la llegada de su nuevo integrante, Baruj Ocharán, mediante un video en redes sociales, causando gran expectativa entre sus seguidores. Fotos: Facebook Armonía 10/Instagram Baruj Ocharán
Armonía 10 anunció la llegada de su nuevo integrante, Baruj Ocharán, mediante un video en redes sociales, causando gran expectativa entre sus seguidores. Fotos: Facebook Armonía 10/Instagram Baruj Ocharán
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Armonía 10 inició este mes con novedades. Mediante sus redes sociales, la agrupación de cumbia dio a conocer que el 2 de octubre iba a anunciar a su nuevo integrante. "Una nueva voz se nos une…", es el mensaje que acompaña al video protagonizado por Stiven Franco, quien es el encargado de dar la bienvenida a su nuevo compañero.

Tras la publicación del video, las especulaciones sobre quién sería el nuevo integrante de Armonía 10 no tardaron. Mientras algunos indicaron que les gustaría que ingrese Douglas Mogollón o Mathías Zevallos, otros aseguraron que habían contratado a Baruj Ocharán, ya que supuestamente lo reconocieron por su tatuaje en la mano.

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Armonía 10 genera polémica con su nuevo integrante

Finalmente, el viernes 2 de octubre, mediante sus redes sociales, Armonía 10 confirmó la contratación de Baruj Ocharán, quien se retiró de La Bella Luz en medio de una controversia para finalmente ingresar a Caribeños de Guadalupe. "Esto es un gran paso en mi carrera. Hola, armoniosos, ahora soy parte de ustedes", se le escucha decir al novio de la cantante Fiorella Castillo.

"¡Es Baruj! Bienvenido a la familia de Armonía 10. Estamos seguros que en esta nueva etapa de tu carrera podrás brillar en los escenarios de la Universidad de la Cumbia. ¡Creemos en tu talento!", es el mensaje que compartió la agrupación piurana.

La confirmación de que Baruj Ocharán es el nuevo jale de Armonía 10 generó polémica en las redes sociales. Si bien algunos felicitaron al cantante por este gran paso, otros aseguraron que la orquesta debería haber elegido a otro artista supuestamente más talentoso que él.

“Jajajaja no pasa nada”, “Ese chico ya no sabe dónde estar, mañana amanece en Son del Duke”, “El muchacho canta bonito, no entiendo por qué tanto lo critican. Stiven y Baruj están bien. Y allí nomás se quedan con esos dos voces juveniles”, “Ya no es Armonía 10, sino bebitas 10”, “Se me cayó Armonía 10 con ese oportunista de m”, “Ahora sí se vienen más covers, pero lo bueno con otras voces jajaja” y “Hasta ahora el pata no ha hecho nada para estar en Armonía 10, hay varios jóvenes que cantan mejor, hasta Héctor Boza de los caribeños. Era Mathías Zevallos o Douglas Mogollón, pero bueno qué se hace”; fueron algunos comentarios de los fans del grupo.

Baruj Ocharán, quien se retiró de La Bella Luz en medio de controversias, se une a Armonía 10 como parte de su nuevo camino musical

Baruj Ocharán, quien se retiró de La Bella Luz en medio de controversias, se une a Armonía 10 como parte de su nuevo camino musical. Foto: Facebook

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