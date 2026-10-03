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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, sábado 3 de octubre: así cerró la cotización para compra y venta

Consulta el precio del dólar hoy, sábado 3 de octubre del 2026, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy, sábado 3 de octubre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, sábado 3 de octubre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.Foto: composición LR
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El precio del dólar hoy, sábado 3 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,410 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial de Estados Unidos en bancos y casas de cambio, además de los valores presentados por organismos oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 3 de octubre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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