Precio del dólar hoy en Perú, sábado 3 de octubre: así cerró la cotización para compra y venta

El precio del dólar hoy , sábado 3 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,410 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial de Estados Unidos en bancos y casas de cambio, además de los valores presentados por organismos oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 3 de octubre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank