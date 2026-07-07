HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina expone sorpresivo video cumpliendo su servicio comunitario desde la parroquia y revela qué trabajo cumple exactamente

Magaly Medina mostró imágenes desde la parroquia donde realiza su servicio comunitario y reveló por primera vez cuál es la labor que cumple, luego de los cuestionamientos formulados por Jefferson Farfán sobre la sanción judicial.

Magaly Medina desmintió a Jefferson Farfán a través de un par de videos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Magaly Medina desmintió a Jefferson Farfán a través de un par de videos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina publicó imágenes de su permanencia en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, donde, según señaló, continúa realizando el servicio comunitario que le fue impuesto. La conductora compartió el material a través de sus historias de Instagram luego de que Jefferson Farfán difundiera un informe en el que cuestionó el cumplimiento de dicha medida y afirmara que existirían inconsistencias entre los documentos sellados y firmados y las imágenes registradas.

En las grabaciones difundidas por la figura televisiva, se observa su presencia dentro del recinto religioso mientras desarrolla una actividad administrativa. Por primera vez, la 'Urraca' explicó qué labor específica realiza durante sus jornadas de servicio comunitario: indicó que se encarga de ordenar y archivar documentos, debido a que, según su versión, no existe una persona encargada de cumplir con esa función dentro del lugar.

PUEDES VER: Magaly Medina rompe su silencio tras pruebas presentadas por Jefferson Farfán y amenaza con demandarlo: "Es difamante y mentiroso"

lr.pe

Magaly Medina se muestra desde la parroquia donde cumple su servicio comunitario

A través de sus historias de Instagram, Magaly Medina compartió imágenes desde la parroquia Nuestra Señora de Loreto, lugar donde, según afirmó, realiza las actividades correspondientes a su servicio comunitario. En el video, la conductora explicó que la labor que desempeña actualmente está relacionada con la organización de archivos internos del recinto religioso.

“Esta oficina en la que yo estoy archivando estas rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, señaló la periodista mientras mostraba el espacio donde desarrolla sus funciones.

Asimismo, la conductora se refirió al motivo por el que realiza estas actividades dentro de una oficina y no en zonas más visibles de la parroquia.

“En esta oficina para tener privacidad porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general”, manifestó. La periodista explicó que su exposición mediática provoca que algunas personas se acerquen al lugar para buscarla o preguntar por su presencia.

“Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos con el público que viene. Si hay público desde que se sabe que yo estoy acá, viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”, agregó al explicar la razón por la que realiza sus labores en un ambiente reservado.

PUEDES VER: Magaly Medina recibe duras críticas tras informe de Jefferson Farfán sobre su presunto incumplimiento de servicio comunitario: "Anda a barrer, corrupta"

lr.pe

Magaly Medina lanza dura crítica contra Jefferson Farfán

La conductora sostuvo que cualquier trabajo de investigación debe contar con un proceso previo de verificación antes de exponer conclusiones públicamente. En ese sentido, cuestionó que personas sin formación periodística realicen informes sin aplicar procedimientos que, según ella, son esenciales para evitar afirmaciones incorrectas.

Asimismo, Magaly Medina reiteró que no permitirá que se cuestione el cumplimiento de su servicio comunitario con información que considera equivocada. La periodista indicó que ya comunicó a sus abogados la posibilidad de tomar medidas legales contra quienes, según su versión, habrían difundido acusaciones sin sustento.

“Si van a poner en tela de juicio mi servicio comunitario, he instruido a mis abogados que tomen las medidas necesarias y correspondientes, porque hay que hacerlas contra todos aquellos también que repiten como monos entrenados”, afirmó la conductora de ATV.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina rompe su silencio tras pruebas presentadas por Jefferson Farfán y amenaza con demandarlo: "Es difamante y mentiroso"

Magaly Medina rompe su silencio tras pruebas presentadas por Jefferson Farfán y amenaza con demandarlo: "Es difamante y mentiroso"

LEER MÁS
Magaly Medina recibe duras críticas tras informe de Jefferson Farfán sobre su presunto incumplimiento de servicio comunitario: "Anda a barrer, corrupta"

Magaly Medina recibe duras críticas tras informe de Jefferson Farfán sobre su presunto incumplimiento de servicio comunitario: "Anda a barrer, corrupta"

LEER MÁS
La vez que Magaly Medina calificó de "bazofias" las acusaciones de Jefferson Farfán y amenazó con demandarlo si no presentaba pruebas

La vez que Magaly Medina calificó de "bazofias" las acusaciones de Jefferson Farfán y amenazó con demandarlo si no presentaba pruebas

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

Mark Vito sorprende al destapar gran secreto de Keiko Fujimori y revela que le negó hacer importante trámite: "Ella no quiso ..."

LEER MÁS
Magaly Medina rompe su silencio tras pruebas presentadas por Jefferson Farfán y amenaza con demandarlo: "Es difamante y mentiroso"

Magaly Medina rompe su silencio tras pruebas presentadas por Jefferson Farfán y amenaza con demandarlo: "Es difamante y mentiroso"

LEER MÁS
Magaly Medina recibe duras críticas tras informe de Jefferson Farfán sobre su presunto incumplimiento de servicio comunitario: "Anda a barrer, corrupta"

Magaly Medina recibe duras críticas tras informe de Jefferson Farfán sobre su presunto incumplimiento de servicio comunitario: "Anda a barrer, corrupta"

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela pruebas de que Magaly Medina solo hizo 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

Jefferson Farfán revela pruebas de que Magaly Medina solo hizo 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

LEER MÁS
¿Qué fue de Eva Bracamonte? Dejó el Perú y hoy presume con orgullo a su esposo, su novia y su hija

¿Qué fue de Eva Bracamonte? Dejó el Perú y hoy presume con orgullo a su esposo, su novia y su hija

LEER MÁS
Keiko Fujimori habla por primera vez sobre Leslie Echavarria, novia de Mark Vito tras encuentro: "La he podido conocer"

Keiko Fujimori habla por primera vez sobre Leslie Echavarria, novia de Mark Vito tras encuentro: "La he podido conocer"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025