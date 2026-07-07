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Magaly Medina publicó imágenes de su permanencia en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, donde, según señaló, continúa realizando el servicio comunitario que le fue impuesto. La conductora compartió el material a través de sus historias de Instagram luego de que Jefferson Farfán difundiera un informe en el que cuestionó el cumplimiento de dicha medida y afirmara que existirían inconsistencias entre los documentos sellados y firmados y las imágenes registradas.

En las grabaciones difundidas por la figura televisiva, se observa su presencia dentro del recinto religioso mientras desarrolla una actividad administrativa. Por primera vez, la 'Urraca' explicó qué labor específica realiza durante sus jornadas de servicio comunitario: indicó que se encarga de ordenar y archivar documentos, debido a que, según su versión, no existe una persona encargada de cumplir con esa función dentro del lugar.

Magaly Medina se muestra desde la parroquia donde cumple su servicio comunitario

A través de sus historias de Instagram, Magaly Medina compartió imágenes desde la parroquia Nuestra Señora de Loreto, lugar donde, según afirmó, realiza las actividades correspondientes a su servicio comunitario. En el video, la conductora explicó que la labor que desempeña actualmente está relacionada con la organización de archivos internos del recinto religioso.

“Esta oficina en la que yo estoy archivando estas rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, señaló la periodista mientras mostraba el espacio donde desarrolla sus funciones.

Asimismo, la conductora se refirió al motivo por el que realiza estas actividades dentro de una oficina y no en zonas más visibles de la parroquia.

“En esta oficina para tener privacidad porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general”, manifestó. La periodista explicó que su exposición mediática provoca que algunas personas se acerquen al lugar para buscarla o preguntar por su presencia.

“Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos con el público que viene. Si hay público desde que se sabe que yo estoy acá, viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”, agregó al explicar la razón por la que realiza sus labores en un ambiente reservado.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Jefferson Farfán

La conductora sostuvo que cualquier trabajo de investigación debe contar con un proceso previo de verificación antes de exponer conclusiones públicamente. En ese sentido, cuestionó que personas sin formación periodística realicen informes sin aplicar procedimientos que, según ella, son esenciales para evitar afirmaciones incorrectas.

Asimismo, Magaly Medina reiteró que no permitirá que se cuestione el cumplimiento de su servicio comunitario con información que considera equivocada. La periodista indicó que ya comunicó a sus abogados la posibilidad de tomar medidas legales contra quienes, según su versión, habrían difundido acusaciones sin sustento.

“Si van a poner en tela de juicio mi servicio comunitario, he instruido a mis abogados que tomen las medidas necesarias y correspondientes, porque hay que hacerlas contra todos aquellos también que repiten como monos entrenados”, afirmó la conductora de ATV.