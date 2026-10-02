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Política

Diplomático peruano estuvo en el Congreso de Bolivia durante sesión por arresto de fiscal que investigaba a Cerimedo

Fernando Mauricio Suni Carrillo, diplomático peruano en Bolivia, fue visto junto a representantes diplomáticos de Argentina y Estados Unidos. Indicaron estar como parte de una delegación del Escudo de las Américas.

Suni Carrillo fue captado junto a otros diplomáticos en Congreso boliviano | Composición: LR.
Suni Carrillo fue captado junto a otros diplomáticos en Congreso boliviano | Composición: LR.
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Fernando Mauricio Suni Carrillo, encargado de asuntos económicos y culturales en la Embajada del Perú en Bolivia, fue captado dentro de las instalaciones del Congreso boliviano durante una sesión de la Asamblea Legislativa de este país.

En esta sesión, se abordaba la situación del fiscal general Roger Mariaca, quien fue arrestado pocos días después de que se le quitara la visa por orden del Gobierno de Estados Unidos. Mariaca fue el fiscal que investigó a Fernando Cerimedo, asesor argentino ligado a candidaturas de extrema derecha en América Latina e investigado en Bolivia por tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

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Las imágenes, captadas por el medio Red América de Bolivia, muestran a Suni Carrillo junto a otros diplomáticos de países como Argentina y Estados Unidos. Uno de los diplomáticos señala que están atendiendo la sesión como parte del 'Escudo de las Américas', asociación internacional a la que el Perú se unió recientemente y que viene siendo liderada por el país norteamericano.

Imágenes y testimonios muestran que los diplomáticos tuvieron contacto con los diputados bolivianos durante el transcurso de la sesión legislativa. Según indicó uno de los representantes extranjeros, compartieron sus contactos a través de códigos QR.

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Hasta el momento, la Embajada del Perú en Bolivia no se ha pronunciado por la presencia de Suni Carrillo en las instalaciones legislativas del país vecino.

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