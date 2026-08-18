Korina Rivadeneira fue ignorada por Beto Montenegro durante el concierto de Rawayana en Costa 21, lo que generó la burla de Magaly Medina. Foto: captura/ATV

Korina Rivadeneira fue ignorada por Beto Montenegro durante el concierto de Rawayana en Costa 21, lo que generó la burla de Magaly Medina. Foto: captura/ATV

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Korina Rivadeneira sufrió un inesperado desplante durante el concierto de Rawayana en Costa 21, por parte del cantante Beto Montenegro. Tras subir al escenario junto a otros seguidores e influencers de la banda venezolana que tocó el fin de semana, la modelo se acercó al vocalista, le tocó la espalda para llamar su atención y comenzó a bailar frente a él, mientras él interpretaba una canción. Sin embargo, el artista volteó, la ignoró y continuó con su presentación.

El momento protagonizado por Korina Rivadeneira quien inició un proceso para congelar sus óvulos, generó reacciones diversas en los usuarios de redes sociales. "Hasta lo tocó para que le pare bola y aun así la ignoró", "Qué roche, ni caso le hicieron" y "Le dijo: ok señora, ya la vi"; fueron algunos comentarios que dejaron los internautas.

Magaly Medina se burla de Korina Rivadeneira

El último lunes 17 de agosto, Magaly Medina compartió las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales y no dudó en burlarse de la venezolana. "Oye, qué roche lo de Korina. Korina ese día quería que significara un antes y después de su separación de Mario Hart. Korina Rivadeneira dijo: ‘Aquí, esta noche, el Perú entero se va a enterar de lo guapa que estoy, de lo sexy que me veo bailando’", comentó la ‘Urraca’.

"Pero, miren, lo persigue, va corriendo, le pasa la voz, ‘Oye, vente, te voy a bailar. Mírame cómo bailo’. El otro ‘a tu cola, mamita. Discúlpame que estoy en otra’. Se da media vuelta y ella se quedó bailando sola. Qué roche, con todas las cámaras ahí. Porque cualquiera, por lo menos dice, ‘Ah, qué guapa. Ah, qué bonito’. No la empelotó. No le hizo ni gracia", añadió Medina.

Si bien Magaly Medina destacó lo guapa que se veía Korina Rivadeneira esa noche, indicó que no le sirvió de nada porque solo hizo el ridículo. "Lo malo es que el cantante no la vio [risas], solo la vieron todos los que grabaron este momento tan vergonzoso. ‘Trágame tierra’, habrá dicho ella. ¿Cómo es posible? De repente, este cantante, que es muy joven, la habrá visto muy mayor para él. Habrá dicho, ‘Ay, señora, vaya vaya a cuidar a los niños’. Y se fue a mirar a otra chica que estaba ahí bailando a su costado. En fin, qué roche, qué roche de Korina", concluyó.