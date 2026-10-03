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España vs República Checa EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por la Nations League 2026

La vigente campeona del mundo busca seguir ampliando su histórico récord de victorias en una nueva jornada de las Nations League. Sigue la transmisión del España vs República Checa hoy.

España y República Checa comparten el grupo C de la UEFA Nations League. Foto: composición LR/AFP
España y República Checa comparten el grupo C de la UEFA Nations League. Foto: composición LR/AFP
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VER España vs República Checa EN VIVO se enfrentan en Estadio Carlos Tartiere por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026. El compromiso empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Luego del triunfo ante Croacia, el equipo de Lamine Yamal y compañía logró el histórico récord de 40 cotejos consecutivos sin perder. Por su parte, el elenco checo buscará dar el golpe y recuperarse de la derrota frente a Inglaterra.

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¿A qué hora juegan España vs República Checa?

En suelo peruano, el choque entre España vs República Checa por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs República Checa?

El duelo entre España vs República Checa por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs República Checa online gratis?

Si deseas ver España vs República Checa ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

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Pronósticos para el España vs República Checa

Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.

  • Betsson: gana España (1,07), empate (10,00), gana República Checa (42,00)
  • Betano: gana España (1,08), empate (11,75), gana República Checa (25,00)
  • Bet365: gana España (1,07), empate (11,00), gana República Checa (29,00)
  • 1XBet: gana España (1,08), empate (12,40), gana República Checa (37,00)
  • Caliente: gana España (1,08), empate (11,50), gana República Checa (37,00)
  • Doradobet: gana España (1,08), empate (10,00), gana República Checa (36,00).

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