España vs República Checa EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por la Nations League 2026

VER España vs República Checa EN VIVO se enfrentan en Estadio Carlos Tartiere por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026. El compromiso empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Luego del triunfo ante Croacia, el equipo de Lamine Yamal y compañía logró el histórico récord de 40 cotejos consecutivos sin perder. Por su parte, el elenco checo buscará dar el golpe y recuperarse de la derrota frente a Inglaterra.

¿A qué hora juegan España vs República Checa?

En suelo peruano, el choque entre España vs República Checa por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs República Checa?

El duelo entre España vs República Checa por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs República Checa online gratis?

Si deseas ver España vs República Checa ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Pronósticos para el España vs República Checa

Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.