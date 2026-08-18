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Curwen suspende su boda con su novia Carla Campos Salazar tras ampay: "Estoy sumamente afectado"

Tras el ampay de Carla Campos Salazar, Curwen confirmó que su boda quedó suspendida y reconoció que atraviesa un complicado momento.

Curwen se pronunció y reveló que su boda con Carla Campos fue suspendida. Foto: composición LR/Brutalidad Política/Gemini
Curwen se pronunció y reveló que su boda con Carla Campos fue suspendida. Foto: composición LR/Brutalidad Política/Gemini
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Curwen sorprendió al pronunciarse sobre la boda que planeaba realizar con Carla Campos Salazar, luego del ampay difundido por el programa de Magaly Medina. El escritor confirmó que la ceremonia quedó suspendida y fue contundente al referirse a la decisión: “No va más”.

Además, Víctor Caballero reveló que, en un inicio, su boda con la influencer estaba prevista para el 14 de noviembre, pero posteriormente fue postergada hasta abril. “Se postergó, iba a ser en abril por un tema de tiempos, pero ahora ya no, ha quedado suspendida, porque obviamente estoy sumamente afectado por esta situación”, afirmó.

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Curwen confirma que su boda quedó suspendida

Luego de que Magaly Medina lanzara un adelanto de su programa del 18 de agosto, Curwen contó en su programa en vivo que la producción de la conductora se comunicó con los organizadores de su boda para averiguar detalles sobre la ceremonia. Ante ello, el periodista terminó confirmando que el matrimonio quedó suspendido. “Una boda que, tengo que decirlo, ha quedado suspendida, te malogro tu pepa”, afirmó durante su programa.

El periodista también reveló que los preparativos de la boda con Carla Campos Salazar no habían avanzado demasiado debido a distintos inconvenientes. “Se organizó muy poco, se hizo muy poco, se hicieron dos o tres webad**”, explicó. Asimismo, detalló el motivo por el que no llegaron a concretar más aspectos de la ceremonia: “¿Por qué? Por organizaciones, temas de tiempo, no se llegó a mucho”, añadió.

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Wedding planner aseguraba que la boda de Curwen y Carla seguía en pie

El programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió un avance en el que se dejaba entrever que Curwen y Carla Campos Salazar continuarían adelante con sus planes de matrimonio. En medio de la expectativa generada por la situación, Gloria Gálvez, wedding planner encargada de los preparativos de la ceremonia, fue consultada por el programa de la ‘Urraca’ y aseguró que todo marchaba con normalidad.

La organizadora también explicó que la pareja habría optado por mantener algunos detalles de su matrimonio en reserva, especialmente la fecha. “Todo va perfecto. Sí sé que por ahí se filtró la fecha de la boda. Querían como que sea privada la fecha y que no se sepa mucho sobre la boda”, señaló. Cuando la reportera le preguntó si habría una cancelación de la boda, Gloria Gálvez respondió de manera contundente: “Ellos están tranquilos, todo bien”.

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