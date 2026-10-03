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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 3 de octubre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 3 de octubre.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 3 de octubre.Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 3 de octubre? Revisa el horóscopo de este sábado del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo hoy sábado 3 de octubre?

  • Aries: A pesar del atractivo que ejerce esa persona en ti, notas un comportamiento tóxico y con tendencia a la manipulación que te hará recapacitar y tomar distancia. Llegarán mejores oportunidades.
  • Tauro: Las inseguridades de tu pareja le llevan a cuestionarte y pedirte explicaciones sobre los vínculos que estableces con amigos y familiares. Pon un límite, puesto que esta actitud pronto te cansará.
  • Géminis: Te exigirás al máximo y culminarás a tiempo todos los pendientes que tienes. Por la tarde tendrás un encuentro con alguien que hace mucho tiempo no ves. Vivirás un excelente momento.
  • Cáncer: Tendrás que desplazarte a distintos lugares, posiblemente uno de estos destinos tenga relación con compras o pagos que debas realizar. Por la noche tendrás un encuentro muy apasionado.
  • Leo: Esa persona que se ha vuelto a comunicar contigo no tiene malas intenciones, pero el temor a revivir malas experiencias te hace poner barreras innecesarias y actuar con cierta distancia. Recapacita.
  • Virgo: Un familiar te reclamará por acciones o comportamientos que no han sido positivos. Negarte o buscar justificaciones solo complicaría la situación. Actúa con humildad y trata de disculparte.
  • Libra: Tus ideas están siendo muy radicales, lo que podría conducirte a un comportamiento que genere conflictos, tanto en tu vida familiar como amorosa. Resuelve cualquier diferencia desde la empatía.
  • Escorpio: No pierdas esa oportunidad que se ha presentado en el amor por seguir pensando en alguien que ya no está contigo. Trata de superar el pasado y permite el ingreso de una nueva experiencia.
  • Sagitario: Una amistad que sabes te conduce por el camino equivocado volverá a buscarte. Tienes que poner límites y tratar de alejarte de todo lo que no es conveniente para ti. Evita el contacto.
  • Capricornio: Las diferencias y tensiones aún continúan a nivel familiar. No puedes pensar que siempre tienes la razón y trata de entender el punto de vista de los demás. Solo así todo cambiará.
  • Acuario: La inestabilidad de la persona que te interesa te lleva a ponerle un alto a su comportamiento y algunas condiciones para poder continuar. Tu actitud será firme y recapacitará.
  • Piscis: A pesar de la calma y la tranquilidad que has logrado con tu pareja, crees que es necesario aclarar cosas que en su momento te incomodaron. Busca el tono correcto y notarás su buena disposición.

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