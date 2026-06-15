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Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

Un documento de supervisión difundido recientemente reveló nuevos detalles sobre las labores que realiza Magaly Medina como parte de su sanción judicial.

Sale a la luz el centro donde Magaly Medina cumple su servicio comunitario. Foto: Composición LR/Gemini
Sale a la luz el centro donde Magaly Medina cumple su servicio comunitario. Foto: Composición LR/Gemini
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Nuevos detalles sobre el cumplimiento de la sanción impuesta a Magaly Medina se conocieron en medio de la controversia generada por Jefferson Farfán. La información surgió luego de que el exfutbolista acudiera a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas 'irregularidades' relacionadas con las jornadas de trabajo comunitario ordenadas por el Poder Judicial.

Según se mostró en el programa 'Amor y fuego', existe un acta de supervisión en la que figuran los detalles de las labores comunitarias que realiza la conductora de televisión. Este documento habría sido uno de los elementos que cobró relevancia tras la denuncia presentada por el exfutbolista.

PUEDES VER: Jefferson Farfán envía inesperado mensaje a Magaly Medina en su pódcast: “La mujer más correcta del Perú”

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Documento revela dónde realiza Magaly Medina sus labores comunitarias

De acuerdo con el documento expuesto en televisión, la popular 'Urraca' cumple sus jornadas de trabajo comunitario en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en el distrito limeño de Surquillo. En el acta de supervisión también se consignan detalles relacionados con las funciones que desempeña la conductora como parte de la sanción impuesta por la justicia.

La documentación señala que la conductora de televisión realiza labores de mantenimiento en dicho establecimiento. Asimismo, se registra que una de las últimas fechas consignadas corresponde al 7 de abril del 2026. Estos datos fueron difundidos públicamente luego de que se generara una nueva controversia en torno al cumplimiento de las 138 horas de servicio comunitario ordenadas por las autoridades judiciales.

PUEDES VER: Magaly Medina destapa la estrategia que utilizó Jeffersón Farfán para cobrarle S/350.000: "Cuando es a beneficio de él..."

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Jefferson Farfán acudió al Poder Judicial por presuntas irregularidades

La reciente visita de la 'Foquita' a la Corte Superior de Justicia sorprendió, ya que el exseleccionado nacional confirmó que acudió para presentar información relacionada con el caso que mantiene enfrentadas judicialmente a ambas. “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella (Magaly Medina) sabe, porque ella ha sido lo que ha firmado esto”, respondió a la prensa que lo interrogó.

"Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, tocar el tema. Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, los medios digitales, las radios… pero ya con la seriedad del caso", exigió a los medios de comunicación.

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