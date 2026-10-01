Samantha Batallanos volvió a estar en el centro de la atención luego de explicar en 'Magaly TV, la firme' cómo consigue viajar a exclusivos destinos internacionales y disfrutar de experiencias de lujo. La modelo peruana aseguró que buena parte de estos desplazamientos están relacionados con su trabajo y con colaboraciones de marcas y sponsors.

Durante el informe, se conocieron detalles sobre los viajes de la exreina de belleza a destinos como Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos y otros lugares de Europa. Según explicó la expareja de Jonathan Maicelo, las empresas que la convocan asumen determinados gastos a cambio de su participación y del contenido que genera para las redes sociales.

Samantha Batallanos y su nuevo estilo de vida: pasea y disfruta en lujosos lugares de Europa

La influencer contó ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme' que sus viajes no necesariamente representan gastos que deba asumir de manera personal. Samantha Batallanos sostuvo que trabaja como modelo internacional y que los sponsors financian parte de estas experiencias mientras ella cumple con las actividades y publicaciones acordadas.

"Lo financian sponsors, nosotras somos modelos internacionales, nos pagan, viajamos y hacemos contenido, porque tú sabes cómo funcionan las redes sociales", explicó la también exintegrante de certámenes de belleza.

Entre los destinos mencionados aparecen Saint-Tropez, en Francia; Ibiza y otros puntos de España; además de Mykonos, en Grecia. Estos lugares forman parte del estilo de vida que la modelo ha mostrado mediante sus redes sociales y que generó la atención del programa conducido por Magaly Medina.

El informe también hizo referencia a una plataforma que Samantha Batallanos etiqueta en algunas de sus publicaciones. De acuerdo con la explicación presentada, se trataría de un club exclusivo orientado a empresarios de alto poder adquisitivo. La membresía anual, según lo señalado en el programa, puede llegar a costar entre 20.000 y 30.000 dólares.

La propuesta del espacio incluiría actividades y fiestas mensuales, además de la posibilidad de establecer contacto con modelos internacionales.

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por su nuevo trabajo

La explicación de Samantha Batallanos generó comentarios de Magaly Medina, quien cuestionó la manera en que se presenta el financiamiento de estos viajes y el uso del término sponsors para describir a quienes cubren determinadas experiencias.

"Ahora le llaman sponsors. Saque usted sus propias conclusiones", manifestó la conductora de 'Magaly TV, la firme' durante el informe.

La conductora de 63 años también puso en duda que una persona desembolse una suma tan alta en dólares anuales únicamente por acceder a contactos empresariales y actividades sociales. La periodista de espectáculos planteó así interrogantes sobre la naturaleza de los beneficios asociados con este exclusivo club.