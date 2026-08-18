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Magaly Medina se pronunció sobre la salida de Ethel Pozo de la Teletón 2026 y cuestionó que los comentarios que la conductora realizó sobre sus antiguos compañeros de América Hoy hayan sido utilizados como motivo para apartarla del evento benéfico.

En la reciente emisión de Magaly TV, la firme, la ‘urraca’ calificó como una “disculpa ridícula” la explicación que, según contó Ethel, recibió de la dirección de la Teletón. La conductora recordó que la hija de Gisela Valcárcel había sido considerada como una de las anclas de la jornada y cuestionó que un conflicto televisivo terminara influyendo en su participación.

Magaly Medina cuestiona salida de Ethel Pozo de la Teletón

“Ahora resulta que a uno de los anclas de la Teletón, que por años y años ha sido Gisela Valcárcel y ella ha sido la ama, dueña y señora de la Teletón; resulta que a su hijita Ethel le han dicho: ‘No vas este año, no vas’. Ella dice que la disculpa ridícula ha sido: ‘Ay, es que has hablado mal de tus compañeras de América Hoy’”, señaló.

Medina también criticó que un enfrentamiento entre figuras de televisión termine repercutiendo en la organización de una jornada benéfica. “Ahora se sacan anclas de la Teletón por el chisme barato de callejón. Dios mío, eso era lo único que nos faltaba”, expresó.

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Magaly compara el caso de Ethel con las decisiones de Gisela

En esa misma línea, la conductora recordó que durante años la popular 'señito' ha tenido un papel decisivo en la Teletón y cuestionó que fuera quien definía qué conductores tenían mayor protagonismo durante la jornada y cuáles quedaban relegados a horarios con menor audiencia.

“Siempre ha sido el territorio de Gisela Valcárcel. Siempre ha decidido quién empieza el programa, quién cierra el programa y a quién manda a las dos de la madrugada cuando no lo ven ni los gatos techeros”, sostuvo.

A partir de ello, Magaly consideró que la situación que ahora atraviesa Ethel guarda relación con las decisiones que, según afirmó, su madre tomó durante años con otros conductores.

“Así que no vamos a decir acá que ha sido una obra desinteresada para ayudar a los niños de San Juan de Dios. Siempre ha girado en torno a un ego personal, lo quiera Gisela Valcárcel o no reconocer, pero esta vez le tocó lo que ella siempre ha hecho”, agregó.