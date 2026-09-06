Gonzalo Benavente Secco: “Estos años posteriores a la caída de Fujimori y la vuelta a la democracia básicamente fueron como una especie de espejismo”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Gonzalo Benavente Secco acaba de publicar Ítaca (Los Olvidos), con la que nos presenta una historia alternativa en donde la guerra interna fue ganada por Sendero Luminoso y que tiene al presidente Gonzalo en el poder. Es, pues, una novela política, pero sobre todo es una original aproximación a un periodo sobre el que debemos reflexionar desde todos los ángulos posibles. Escrita con oficio, premunida de imágenes poéticas y con personajes poliédricos, como Odiseo y su hija Ítaca, esta novela se coloca desde ya como el más sólido debut novelístico en este 2026.

TE RECOMENDAMOS MIRIAM LEWYN Y LA IMPORTANCIA DE RECORDAR LOS ABUSOS DEL ESTADO | LA VERDAD A FONDO CON SALINAS

-Ítaca es la primera novela de la saga a la que has llamado El tiempo de las máquinas. ¿Cuál es el factor que la define?

-Este es un proyecto que tomará varios años; son siete entregas, en las cuales se desarrolla la historia de una manera más amplia, en la que aparecen y reaparecen personajes que quizás son protagonistas en un libro o vuelven a aparecer en otro, y abarca una porción importante de la historia de América Latina, una versión alternativa a ciertos eventos históricos relevantes, como de Perú, pero de América Latina en general.

-¿Relacionados con los años de violencia?

-Con distintos momentos de violencia. En esta en particular, y la que viene, se desarrolla el conflicto armado peruano. Originalmente, el proyecto se llamaba Tiempos peligrosos, pero daba la falsa sensación de que el título aludía específicamente al periodo de violencia de los 80 y 90, que es el escenario de algunas novelas de la saga, pero la saga va más allá de la violencia en Perú. Le pusimos El tiempo de las máquinas para que también quede más clara su relación con la ciencia ficción como género.

-Pero la novela es, en grandes tramos, un relato familiar.

-Mi idea era hablar del conflicto armado como una historia familiar. Porque también creo que eso fue. Todos somos parte de un mismo tejido familiar y social; hay algunos que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Mi personaje, Odiseo, parte a la guerra, se une al ejército para luchar contra Sendero Luminoso, pero Odiseo deja a una hija en su casa, llamada Ítaca, que lo espera.

-¿Cómo optas por la ciencia ficción? En Ítaca, Sendero gana la guerra y está la presencia de un presidente Gonzalo.

-A partir de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad, la producción artística en Perú estuvo muy enfocada, sobre todo, en el testimonio de las víctimas. Hubo una producción muy importante; el testimonio lo considero como algo muy valioso que hay que cuidar y que nos ayuda a entrar a ese universo. Pero también creía que, ya 20 años después de la entrega del informe, era también importante buscar otras maneras de enfrentar estas historias. Entonces, la fantasía y la ciencia ficción las sentía como un camino. También el relato familiar, como dices. Pensemos en La guerra de las galaxias; uno dice bueno, sí, es un western en el espacio, pero al final es un melodrama familiar.

"Ítaca" (Los Olvidos). Precio: 68 soles. Imagen: Difusión.

-La Comisión de la Verdad está siendo atacada en tiempos recientes.

-Yo soy un defensor del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad al cien por ciento. Hay muchas voces, y el informe mismo lo sostiene, que es el primer paso para abordar todo el tiempo de la violencia. No todas las voces terminan siendo parte de este informe porque es imposible. Sin embargo, como dije, es un primer paso fundamental. Lamentablemente, quienes nos han gobernado todos estos años, desde distintos poderes del Estado, han petardeado el esfuerzo de la comisión y de toda la gente que acompañó ese proceso desde la sociedad civil. No es que ese informe realmente llegue a la ciudadanía o haya llegado en estos 20 años; entonces, un puente ha sido la producción cultural, como el teatro, el cine y la literatura, que han permitido configurar ciertas historias. Y por eso mismo también hay como un ataque sistemático hacia las artes que dialogan con ese contenido.

-¿Qué habría que hacer al respecto?

-Independientemente de la defensa que uno deba hacer del Informe de la Comisión de la Verdad, que creo que es algo que debe seguirse haciendo, sí es necesario comenzar a tender puentes con gente que no necesariamente conoce lo que fue el Informe de la Comisión de la Verdad, o está familiarizada con él, o comulga con la manera de relatar esa historia. Hay que comenzar a pensar cómo hablar de esto, de lo que somos, a través de otros lenguajes, de otras miradas del mundo.

-Estamos en una época en la que se intentan reescribir no pocos periodos de violencia.

-En América Latina y en el mundo en general estamos viendo cómo se trata de reescribir la historia de violencia que fue muy común en la región durante los años 70 y 80. Las historias, al final, para bien y para mal, siempre se escriben desde la perspectiva de quienes vencieron o de quienes lograron el poder en los años siguientes al conflicto y diseñan los textos que se difundirían más adelante.

Gonzalo Benavente Secco: “No me importa el qué dirán. Cada quien entenderá lo que quiera entender. A la hora de contar historias, las cuento como necesito que existan”. Foto: Carlos Félix.

-Y en ese escenario, ¿cómo has visto al país?

-En Perú vivimos una especie de falsa primavera democrática en la que pensábamos que habíamos dejado atrás todo eso que se había vivido. Simbólicamente, estamos volviendo al país que éramos; estos años posteriores a la caída de Fujimori y la vuelta a la democracia básicamente fueron como una especie de espejismo en el que no queda claro qué tanto avanzamos; al final seguimos volviendo a lo mismo. De alguna manera, esta es la metáfora de la novela.

-Odiseo se embarca en una misión, pero en paralelo a ello, Ítaca y su hermano Konstantín se aferran a la cultura, a la creatividad para poder aguantar la atmósfera gris.

-La cultura es un escape, pero no para hablar de otras cosas, sino para hacerlo de otra manera. Mucha gente se siente desgastada con la política. La política nos quita mucha energía vital. Vemos gente protestar de manera legítima, ser asesinada y a nadie le importa mucho, al menos desde el Estado. Estamos repitiendo lo mismo que sucedió hace 40 años. En los 80 salía gente de los mismos cuarteles a matar al mismo grupo humano prácticamente con los mismos resultados de injusticia. Entonces, a partir del género, como la ciencia ficción, se puede hacer una referencia no directa de lo que vemos en el día a día y que nos genera mucha frustración, sino tratar de encontrar otras rutas para sentir una conexión distinta.

-¿Cómo entra el presidente Gonzalo como personaje de ficción? No es la primera vez que se hace, pero tu aproximación a esta figura no deja de ser particular.

-De chico no entendía mucho qué eran las pintas que uno veía sobre la revolución y sobre el presidente Gonzalo. Y yo me llamo Gonzalo. Entonces, me resonaban sin entender muy bien qué significaban. Lo que me interesaba no era la realidad biográfica del personaje, sino lo que él representaba para algunas personas. En este libro no se habla de Abimael Guzmán como persona, sino del rol que ocupa el liderazgo en el proyecto político que se muestra en la novela.

-El conflicto armado no se desarrolla de manera muy detallada en Ítaca. Claro, hay un conflicto armado, pero no el relacionado con esos años.

-Se desarrollará en la siguiente novela de la saga, en donde se explorará más el conflicto armado interno de los 80. Es decir, si Ítaca es la Odisea, el próximo será quizá como la Ilíada.

-Un libro como este, en tiempos como los que corren, es incómodo. Se ve que no la pensaste mucho para incluir al presidente Gonzalo en una novela donde el ganador de la guerra fue Sendero.

-No me importa el qué dirán. Cada quien entenderá lo que quiera entender. A la hora de contar historias, las cuento como necesito que existan porque siento que hay un vacío al respecto y que quisiera llenarlo desde mi lugar del mundo.