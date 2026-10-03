Vidarte sobre el Escudo de las Américas tras detención de fiscal en Bolivia: "Es un instrumento político"

El internacionalista Óscar Vidarte cuestionó al Escudo de las Américas por lo ocurrido con el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. "¿Ahora sí estamos de acuerdo que el Escudo de las Américas no es solo una alianza militar, sino también un instrumento político? Y no uno que respete mucho las formas democráticas, el caso boliviano resulta evidente... me preocupa", escribió en X. A

Además, Vidarte calificó el caso de "preocupante" y afirmó que "todo huele raro". Según el analista, Estados Unidos retiró la visa a Mariaca por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, y la Policía boliviana lo detuvo dos días después "de manera, aparentemente, ilegal". Luego, añadió, el Congreso nombró a un nuevo fiscal general. Habló además de un apoyo internacional que parece obra de EE. UU.

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Cabe señalar que Mariaca fue detenido la noche del miércoles 30 de setiembre en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, apenas 48 horas después de que el Gobierno estadounidense le revocara la visa. Washington lo acusa de aceptar sobornos para dar impunidad a criminales peligrosos. El operativo dejó 14 detenidos, entre ellos cuatro altos funcionarios, por delincuencia organizada, lavado de activos y narcotráfico. Mariaca rechaza los cargos y denuncia persecución política e injerencia extranjera por sus investigaciones, entre ellas la del consultor argentino Fernando Cerimedo, ligado a candidaturas de extrema derecha en la región. El Gobierno boliviano pidió a Washington la información sobre las acusaciones.

Tras la detención, Estados Unidos difundió un comunicado conjunto a nombre de los 15 países del Escudo, entre ellos el Perú, para aplaudir las acciones del Gobierno boliviano. El texto afirma que los países del bloque "ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio". Además, un diplomático peruano, Fernando Suni Carrillo, encargado de asuntos económicos y culturales de la Embajada en Bolivia, fue captado en una sesión de la Asamblea Legislativa boliviana junto a representantes de Argentina y Estados Unidos, que dijeron asistir como parte del Escudo. Hasta ahora, la Embajada del Perú no se ha pronunciado.

Luque acusa a Espá de mentir sobre el Escudo

La senadora de Ahora Nación Ruth Luque cuestionó al canciller en X. "Señor Espá, usted acudió al Senado y sostuvo que las acciones específicas del 'Escudo de las Américas' estaban por definirse. Le mintió al país. Hoy el Perú aparece suscribiendo un pronunciamiento sobre la detención del Fiscal General de Bolivia y un diplomático peruano estuvo en su Asamblea Legislativa junto a representantes de países del Escudo", escribió.

"¿Quién autorizó esa participación y con qué instrucciones?" y "¿Quién decidió comprometer la posición del Perú en este pronunciamiento?", agregó. Además, añadió que las explicaciones de Espá al Senado "ya no son suficientes" y que "debe responder políticamente por estas decisiones". "La política exterior peruana debe responder a nuestros intereses y a nuestra soberanía. No vamos a permitir que el Perú actúe como colonia de Estados Unidos ni de ningún otro país", puntualizó.

Según Luque, Espá sostuvo en el Senado que el Escudo era una iniciativa política, sin obligaciones vinculantes. Pese a eso, el Perú figura ahora firmando, como integrante del bloque, un pronunciamiento sobre un caso judicial de otro país. La incorporación fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori, tras reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, y no fue debatida ni votada en el Pleno, pese a los pedidos de Luque y Mirtha Vásquez.