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Darinka Ramírez compra su propio departamento y anuncia que ya tiene fecha para su boda: “Para mi patrimonio personal”

Tras sus polémicas con Jefferson Farfán, padre de su hija mayor, Darinka Ramírez disfruta de una nueva etapa junto a su prometido, el empresario Sebastián González, quien le pidió la mano hace poco.

El novio de Darinka Ramírez le pidió la mano a la influencer en Chile.
El novio de Darinka Ramírez le pidió la mano a la influencer en Chile.Foto: composición LR/Instagram
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Darinka Ramírez atraviesa uno de los momentos más estables de su vida personal. Lejos de las controversias vinculadas a Jefferson Farfán, la influencer ha centrado su atención en nuevos proyectos y en la relación que mantiene con el empresario Sebastián González.

Esta vez, la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores al compartir detalles de dos importantes acontecimientos que marcarán su futuro. Por un lado, concretó la compra de una propiedad; por otro, confirmó que los planes para su matrimonio continúan avanzando.

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Darinka Ramírez se compró su propio departamento y ya tiene fecha de boda

Todo comenzó cuando Darinka subió a las historias de su Instagram una fotografía en la que aparece sentada frente a una mesa con una agenda. La publicación estaba acompañada por un breve mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores: “Viendo fechas de bodita”.

La imagen despertó una serie de reacciones y llegó hasta el tiktoker Alejandro Pizarro de la página ‘Farándula Lorcha’, quien decidió consultarle directamente sobre el significado de la publicación y si estaba relacionada con los preparativos de su matrimonio con Sebastián González.

En respuesta, la influencer confirmó que ya definió la fecha de su boda con el empresario y aprovechó para revelar otro importante logro personal que había mantenido en reserva hasta ese momento. “Holaaa ja,ja,ja... Ya tengo fecha de boda; y sí, adquirí un depa para mi patrimonio personal”, respondió.

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La adquisición del inmueble también llamó la atención porque ocurre meses después de que Jefferson Farfán mencionara públicamente la posibilidad de comprar una vivienda para la hija que tiene con Ramírez. Sin embargo, la propia influencer dejó claro que el departamento que acaba de adquirir forma parte de su patrimonio personal y corresponde a una gestión realizada por ella.

Por ahora, Darinka no ha revelado más detalles sobre la boda ni sobre su nueva propiedad. Lo que sí confirmó es que ambos proyectos ya son una realidad y forman parte de una nueva etapa que viene construyendo junto a su futuro esposo, quien le propuso matrimonio en agosto de 2026, tras un viaje familiar que realizaron por Chile.

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