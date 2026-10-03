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Perú vs Canadá EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Sigue aquí el Canadá - Perú, partido amistoso por la fecha FIFA 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y el minuto a minuto del partido de la selección peruana hoy.

Perú y Canadá vuelven a enfrentarse después de 2 años. Foto: FPF
Perú y Canadá vuelven a enfrentarse después de 2 años. Foto: FPF
EN VIVO

MOMENTOS DESTACADOS

12:07
Alineación oficial de Perú

Diego Romero, Oliver Sonne, Alfonso Barco, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Bassco Soyer, Jairo Vélez, Alex Valera.

12:01
Alineación oficial de Canadá

Goodman, Sigur, De Fougerolles, Priso, Chukwu, Eustáquio, Saliba, Millar, Shaffelburg, J. David, Jebbison.

Por
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Perú vs Canadá EN VIVO HOY | Sigue el amistoso internacional de fecha FIFA desde el Stade Saputo a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Perú vs Canadá EN VIVO amistoso

12:23
3/10/2026

Así fue la llegada de Perú

Los jugadores peruanos arribaron al estadio Stade Saputo de Montreal.

12:12
3/10/2026

Romero y Soyer las grandes sorpresas en el 11

El entrenador Mano Menezes decidió poner desde el arranque al portero de Universitario y al volante de Gil Vicente.

12:07
3/10/2026

Alineación oficial de Perú

Diego Romero, Oliver Sonne, Alfonso Barco, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Bassco Soyer, Jairo Vélez, Alex Valera.

12:01
3/10/2026

Alineación oficial de Canadá

Goodman, Sigur, De Fougerolles, Priso, Chukwu, Eustáquio, Saliba, Millar, Shaffelburg, J. David, Jebbison.

11:37
3/10/2026

Listo el vestuario de Canadá

Así luce el camiero del conjunto canadiense a menos de 2 horas del partido.

11:15
3/10/2026

André Carrillo tendrá minutos

En la previa del partido, el entrenador Mano Menezes indicó que el experimentado volante ya se encuentra recuperado y jugará contra los canadienses.

"Seguramente tendrá minutos. No decidimos aún si arranca o entra para el segundo tiempo, pero está en plenas condiciones de estar en la cancha", aseguró en conferencia de prensa.

10:55
3/10/2026

Jonathan David advierte sobre Perú

El delantero del Atlético Madrid resaltó la labor defensiva del conjunto peruano previo al amistoso internacional de fecha FIFA.

"(...) Lo que vimos es que Perú es un equipo muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que es fuerte en los duelos por abajo y que también puede responder bien ante la pelota aérea", indicó en conferencia de prensa.

10:21
3/10/2026

Perú vs Canadá: pronósticos

  • Betsson: gana Perú (5,40), empate (3,70), gana Canadá (1,62)
  • Betano: gana Perú (5,10), empate (4,85), gana Canadá (1,62)
  • Bet365: gana Perú (4,50), empate (4,00), gana Canadá (1,53)
  • 1XBet: gana Perú (5,26), empate (4,31), gana Canadá (1,67)
  • Doradobet: gana Perú (5,33), empate (4,00), gana Canadá (1,55).
09:55
3/10/2026

¿Cómo llega Canadá?

La selección de Canadá derrotó 1-0 a Chile en su último amistoso. Su figura Jonathan David anotó el único tanto.

09:17
3/10/2026

Horarios internacionales del Perú vs Canadá

  • México: 12.00 p. m.
  • Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.
08:50
3/10/2026

¿Cómo llega la selección peruana?

El equipo comandado por Mano Menezes viene de lograr un auspicioso empate 1-1 ante México. Jairo Vélez anotó el gol de la Bicolor. Video: Bicolor+

08:21
3/10/2026

Perú vs Canadá: historial

  • Perú 2-0 Canadá | 4.09.2010 | Amistoso internacional
  • Canadá 1-0 Perú | 25.06.2024 | Copa América
07:51
3/10/2026

¿Dónde ver Perú vs Canadá EN VIVO GRATIS?

En territorio peruano, el canal de TV para ver el Perú - Canadá será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta.

07:16
3/10/2026

¿A qué hora juega Perú vs Canadá HOY?

El amistoso entre Perú vs Canadá por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

07:15
3/10/2026

¡La selección vuelve a jugar!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del amistoso Perú vs Canadá por la fecha FIFA. Foto:FPF

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará mantener el nivel mostrado en su auspicioso empate frente a México. Luego de este compromiso, la Bicolor se enfrentará a Colombia en el cierre de su gira.

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¿A qué hora juegan Perú vs Canadá HOY?

El amistoso entre Perú vs Canadá por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 12.00 p. m.
  • Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Canadá EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Perú - Canadá será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de la señal abierta.

¿Cómo ver Perú vs Canadá ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver este amistoso Perú vs Canadá a través de la plataforma de streaming Amazon Prime. En suelo peruano, podrás seguirlo en la plataforma América tvGO y la cobertura online gratis que ofrece La República con el minuto a minuto.

Alineaciones Perú vs Canadá

Estos serían los equipos titulares de Perú y Canadá para el partido amistoso de hoy en el Stade Saputo, ubicado en la ciudad de Montreal. André Carrillo se postula como una de las novedades en el once inicialista.

  • Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.
  • Canadá: St. Clair; Sigur, De Fougerolles, Priso, Laryea; Saliba, Choiniére, Buchanan, Shaffelburg; J. David y Larin.
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Perú vs Canadá: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs Canadá. El conjunto rojo parte como amplio favorito.

  • Betsson: gana Perú (5,40), empate (3,70), gana Canadá (1,62)
  • Betano: gana Perú (5,10), empate (4,85), gana Canadá (1,62)
  • Bet365: gana Perú (4,50), empate (4,00), gana Canadá (1,53)
  • 1XBet: gana Perú (5,26), empate (4,31), gana Canadá (1,67)
  • Doradobet: gana Perú (5,33), empate (4,00), gana Canadá (1,55).

Perú vs Canadá: historial

La selección peruana y su par canadiense solo registran dos enfrentamientos.

  • Perú 2-0 Canadá | 4.09.2010 | Amistoso internacional
  • Canadá 1-0 Perú | 25.06.2024 | Copa América

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