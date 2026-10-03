Las especulaciones sobre un posible acercamiento entre Curwen y Suemi Chang volvieron a encenderse en redes sociales. Esta vez, el periodista y creador de contenido llamó la atención al elogiar a la popular ‘chinita’ durante una entrevista radial.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que su vida personal continúa bajo la lupa. Hace algunas semanas, Víctor Caballero confirmó la cancelación de su boda con Carla Campos Salazar, con quien tenía planes de matrimonio antes de que la historia terminara en medio de una fuerte exposición mediática por las imágenes de la influencer junto a un joven apodado ‘Grimmy’.

Curwen elogia a Suemi Chang

Durante su participación en Radio Karibeña, Víctor Caballero respondió diversas preguntas relacionadas con su carrera y también sobre algunos temas que suelen generar conversación entre sus seguidores. En ese contexto, surgió el nombre de Suemi Chang, una creadora de contenido con quien ha aparecido en distintas oportunidades dentro del mismo canal digital.

El conductor del programa fue directo y le preguntó si consideraba atractiva a la influencer. Lejos de esquivar la consulta, Curwen respondió afirmativamente y destacó varias características de la joven tiktoker. “Sí, es una mujer guapa como todas las del canal: mujeres guapas, talentosas, buena onda, amables”, señaló.

Su respuesta provocó reacciones inmediatas entre los usuarios que desde hace algún tiempo los relacionan sentimentalmente. Sin embargo, el comunicador dejó claro que una cosa es reconocer cualidades en una persona y otra muy distinta afirmar que existe interés amoroso.

Al ser consultado por los constantes comentarios que buscan emparejarlo con Suemi Chang, Curwen descartó que haya manifestado sentimientos hacia ella y precisó cuál ha sido su postura desde el inicio. “Yo no he dicho que me guste; he dicho que es guapa”, remarcó.

Pese a que tomó con naturalidad las preguntas sobre la tiktoker, Caballero señaló también que a veces se terminan generando situaciones incómodas. Cuando le preguntaron si se sentía cómodo con sus interacciones con Chang, aseguró: “Más o menos porque la gente se pone intensa y comienzan a insultar”.