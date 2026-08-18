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Tras la polémica generada por el ampay de Carla Campos Salazar en el programa de Magaly Medina, Curwen se refirió a las razones que, según él, estarían detrás de la difusión de las imágenes en las que su novia aparece junto a Alonso Grimaldo. El escritor, quien reconoció sentirse dolido por lo ocurrido, cuestionó que el informe pudiera tener un trasfondo más allá del contenido de espectáculos. “Es evidente que aquí hay una pizca, hay un tufillo a política”, afirmó.

Durante su programa 'Brutalidad política', Víctor Caballero evitó asegurar que el ampay formara parte de una estrategia política, pero dejó abierta esa posibilidad al considerar que no cuenta con pruebas para sostenerlo. “Yo no voy a decir que esto es una trampa de un partido político, no voy a decir que me están persiguiendo los del Gobierno, no me voy a poner de conspiranoico, aparte porque no tengo evidencia”, señaló.

Curwen cuestiona posible trasfondo político detrás del ampay

El periodista de 35 años habló sobre la polémica y explicó por qué considera que la difusión de las imágenes podría tener una arista política. No obstante, aclaró que se trata de una percepción personal y que no cuenta con pruebas que respalden una supuesta coordinación política detrás de la noticia de Carla Campos Salazar.

Curwen reconoció que el programa de Magaly Medina tiene a los ampays como uno de sus principales contenidos y señaló que la emisión de las imágenes podría responder simplemente a la naturaleza del espacio televisivo. Sin embargo, sostuvo que, en este caso, también podría existir un componente político debido a la línea de su propio programa.

“Sin embargo, es evidente que este programa vive, me refiero al programa de Magaly, vive de los ampays, a mí me da igual, pero lo cierto es que también hay un trasfondo político, no nos hagamos los tontos. Es evidente que aquí hay una pizca, hay un tufillo a política”, manifestó.

Curwen saca pecho por su programa y menciona a Magaly Medina

El escritor aseguró que 'Brutalidad política' ha sido crítico de distintos candidatos y del actual Gobierno. Según explicó, el espacio tuvo un papel importante durante la primera vuelta electoral y llegó a cuestionar determinadas candidaturas.

“Este programa ha sido jodido para muchos candidatos, nos hemos bajado candidaturas en la primera vuelta. Hemos hecho una tremenda chamba en la campaña con los 4 soles de presupuesto y somos críticos de este Gobierno de turno”, sostuvo.

El periodista también mostró algunos clips en los que Magaly Medina se refiere a la presidenta Keiko Fujimori y destaca algunos comentarios positivos hacia ella. Para Curwen, estas declaraciones serían un elemento que podría reforzar su percepción de que detrás de la difusión del ampay existiría una motivación política.