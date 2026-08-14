Sheyla Rojas revela el gesto del excongresista Joaquín Ramírez que la conquistó: "Hombres así no hay"
La influencer Sheyla Rojas sorprendió al revelar qué hizo Joaquín Ramírez para llamar su atención y confesar por qué decidió darle una oportunidad tras su reciente soltería.
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Sheyla Rojas confirmó que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez, poco después de terminar su relación de casi cinco años con el empresario mexicano conocido como Sir Winston. La modelo contó que fue el exalcalde de Cajamarca quien tomó la iniciativa y le propuso que ambos se dieran una oportunidad.
La influencer explicó que inicialmente lo trataba como amigo y que sus primeras salidas fueron en un plan amistoso. Sin embargo, una inesperada propuesta cambió el rumbo de su vínculo. "Me dijo que él quería conocerme y que nos demos la oportunidad", relató.
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Sheyla Rojas revela el inesperado gesto de Joaquín Ramírez
Según relató Sheyla Rojas en el pódcast de Magaly Medina, ella se encontraba conversando con Joaquín Ramírez cuando le comentó que quería disfrutar su soltería y viajar para ver a su hijo. La modelo aseguró que no esperaba que, en ese momento, el excongresista le hiciera una propuesta para conocerse de una manera diferente.
"Me voy a ver a mi hijo, la verdad es que pues ya quiero disfrutar mi soltería, estoy contenta, no sé qué estaba hablando y de un momento a otro me hace una propuesta y yo como, ah, qué me quedé en shock, la verdad no me lo esperaba así", contó la influencer que le dijo antes de recibir el inesperado pedido.
Fue entonces cuando el político le manifestó directamente su interés. "Me dijo que él quería conocerme y que nos demos la oportunidad", recordó la influencer. La propuesta terminó animándola a aceptar salir con él y explorar la posibilidad de iniciar una relación.
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Sheyla Rojas destaca la personalidad de Joaquín Ramírez que le llamó la atención
Al explicar qué fue lo que más le llamó la atención del excongresista, Sheyla Rojas resaltó que se trata de un hombre seguro, trabajador y decidido. Para la modelo, esas características fueron determinantes para aceptar darse una oportunidad con él.
"Súper decidido. Hombres así no hay tantos, estaba disponible, decidido, seguro. Y la vida es una. Me llevo bien con él, es trabajador, es un hombre que puedes conversar", afirmó la influencer en el pódcast de Medina.
Rojas agregó que ya había tenido la oportunidad de conocerlo como amigo y que le parecía una persona sencilla. Por ello, decidió dejar de lado sus dudas y apostar por la nueva relación. "Lo había tratado como amigo y me parece súper sencillo; y dije hay que intentarlo. El que no arriesga, no gana", sostuvo.