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Magaly Medina salió al frente para defenderse de las presuntas pruebas presentadas por Jefferson Farfán, quien la acusa de incumplir el servicio comunitario impuesto tras perder una demanda contra él. Desde la oficina de una parroquia, la popular ‘Urraca’ exhibió documentos, detalló sus labores y explicó por qué no se muestra públicamente realizando dichas tareas.

La periodista de espectáculos enfrenta una nueva polémica con el exfutbolista, contra quien perdió un proceso judicial que la obliga a pagar una elevada suma de dinero y a realizar servicio comunitario.

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A través de las historias en Instagram, Magaly decidió mostrar el lugar donde cumple con su servicio comunitario y describió las tareas que le fueron asignadas por la institución eclesiástica. “Esta oficina en la que estoy archivando rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios… Es el servicio que hago porque no hay quien ordene estos tipos de archivos. Aquí yo lo hago, es lo que me han designado hacer en esta oficina para tener privacidad. ¿Por qué?”, señaló.

En esa línea, la conductora de 'Magaly TV: la firme' precisó que la decisión de mantenerla fuera de la vista pública no depende de ella, sino de la propia parroquia, que busca evitar convertir su servicio comunitario en un espectáculo. “Porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico, encerrado para distracción del público general, y porque yo llamo mucho la atención”, explicó.

La periodista dejó entrever que la presencia de fotógrafos y curiosos complicaría su rutina y recordó situaciones en las que provocó aglomeración de personas, como su reciente visita a Cajamarca. “Esta es una parroquia, no quieren verme ahí con todos los fotógrafos, fotografiándome con el público que viene. Sí hay público, desde que sabe que estoy acá, vienen a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? Ya vieron el alboroto que causé en Chota, bueno, así es en todas partes”, indicó.

Finalmente, explicó cómo su notoriedad la obliga a evitar lugares concurridos.

“Por eso yo no voy a comprar a ningún centro comercial. Hay que lidiar con ese tipo de fama”, sentenció.