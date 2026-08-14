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Sheyla Rojas atraviesa una nueva etapa sentimental luego de poner punto final a su relación con el mexicano Sir Winston. Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la modelo habló abiertamente sobre su vínculo con el excongresista Joaquín Ramírez y explicó cómo surgió el acercamiento entre ambos.

La popular 'Shey Shey' dejó claro que se encuentra ilusionada con esta nueva relación y destacó las cualidades de su pretendiente. Además, reconoció que su romance anterior ya forma parte del pasado. “A rey muerto, rey puesto”, respondió entre risas al coincidir con el comentario de la figura televisiva de ATV sobre su actual situación amorosa.

Sheyla Rojas se emociona al hablar de su nuevo pretendiente, Joaquín Ramírez

Sheyla Rojas reveló que ella y Joaquín Ramírez recién están conociéndose, aunque aseguró que existe una buena conexión entre ambos. Según relató, fue el excongresista quien tomó la iniciativa y le propuso darse una oportunidad para conocerse mejor.

“Siento que nos llevamos muy bien con Joaquín, obviamente recién nos estamos conociendo”, comentó la modelo durante la conversación con Magaly Medina. También resaltó una característica que, según ella, la ha conquistado: su determinación.

“Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad”, contó Sheyla Rojas, quien no dudó en expresar su entusiasmo por esta nueva etapa. “Así hombres no hay tantos, estamos muy bien. La verdad estoy súper contenta”, añadió.

El inicio de este romance ocurre poco después del final de su relación con Sir Winston, con quien la modelo estuvo aproximadamente cinco años. Para Sheyla, el vínculo había llegado a un punto en el que ya no sentía que ambos estuvieran avanzando en la misma dirección.

Bien rápida: el fuerte comentario de Magaly Medina a Sheyla Rojas

Durante la entrevista, Sheyla Rojas explicó que su relación con Sir Winston comenzó a deteriorarse porque, después de cinco años, sentía que en lugar de avanzar estaban retrocediendo. “Ya no estaba enamorada, para nada”, afirmó al ser consultada directamente por Magaly Medina.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' reaccionó con sorpresa ante la rapidez con la que Sheyla inició una nueva etapa sentimental. “Bien rápida”, le comentó, provocando una reacción divertida de la modelo.

Lejos de incomodarse, Sheyla Rojas tomó el comentario con humor y volvió a utilizar la frase que resumió su postura frente al pasado y el presente: “A rey muerto, rey puesto”. Así, dejó claro que su relación con Sir Winston quedó atrás mientras explora su vínculo con Joaquín Ramírez.



