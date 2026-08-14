HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Sheyla Rojas se desvive en elogios por Joaquín Ramírez, pero Magaly Medina la cuestiona por olvidar a Sir Winston: "Bien rápida"

Sheyla Rojas contó detalles de su acercamiento con Joaquín Ramírez y confirmó que no estaba enamorada de Sir Winston desde hace tiempo. Magaly Medina reaccionó con una inesperada crítica.

Sheyla Rojas reveló que se encuentra feliz en su nueva etapa con Joaquín Ramírez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Sheyla Rojas reveló que se encuentra feliz en su nueva etapa con Joaquín Ramírez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Sheyla Rojas atraviesa una nueva etapa sentimental luego de poner punto final a su relación con el mexicano Sir Winston. Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la modelo habló abiertamente sobre su vínculo con el excongresista Joaquín Ramírez y explicó cómo surgió el acercamiento entre ambos.

La popular 'Shey Shey' dejó claro que se encuentra ilusionada con esta nueva relación y destacó las cualidades de su pretendiente. Además, reconoció que su romance anterior ya forma parte del pasado. “A rey muerto, rey puesto”, respondió entre risas al coincidir con el comentario de la figura televisiva de ATV sobre su actual situación amorosa.

PUEDES VER: Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

lr.pe

Sheyla Rojas se emociona al hablar de su nuevo pretendiente, Joaquín Ramírez

Sheyla Rojas reveló que ella y Joaquín Ramírez recién están conociéndose, aunque aseguró que existe una buena conexión entre ambos. Según relató, fue el excongresista quien tomó la iniciativa y le propuso darse una oportunidad para conocerse mejor.

“Siento que nos llevamos muy bien con Joaquín, obviamente recién nos estamos conociendo”, comentó la modelo durante la conversación con Magaly Medina. También resaltó una característica que, según ella, la ha conquistado: su determinación.

“Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad”, contó Sheyla Rojas, quien no dudó en expresar su entusiasmo por esta nueva etapa. “Así hombres no hay tantos, estamos muy bien. La verdad estoy súper contenta”, añadió.

El inicio de este romance ocurre poco después del final de su relación con Sir Winston, con quien la modelo estuvo aproximadamente cinco años. Para Sheyla, el vínculo había llegado a un punto en el que ya no sentía que ambos estuvieran avanzando en la misma dirección.

PUEDES VER: Rodrigo González lanza ácida crítica contra Sheyla Rojas y la cuestiona por su relación con su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

lr.pe

Bien rápida: el fuerte comentario de Magaly Medina a Sheyla Rojas

Durante la entrevista, Sheyla Rojas explicó que su relación con Sir Winston comenzó a deteriorarse porque, después de cinco años, sentía que en lugar de avanzar estaban retrocediendo. “Ya no estaba enamorada, para nada”, afirmó al ser consultada directamente por Magaly Medina.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' reaccionó con sorpresa ante la rapidez con la que Sheyla inició una nueva etapa sentimental. “Bien rápida”, le comentó, provocando una reacción divertida de la modelo.

Lejos de incomodarse, Sheyla Rojas tomó el comentario con humor y volvió a utilizar la frase que resumió su postura frente al pasado y el presente: “A rey muerto, rey puesto”. Así, dejó claro que su relación con Sir Winston quedó atrás mientras explora su vínculo con Joaquín Ramírez.


google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Rodrigo González lanza ácida crítica contra Sheyla Rojas y la cuestiona por su relación con su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

Rodrigo González lanza ácida crítica contra Sheyla Rojas y la cuestiona por su relación con su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

LEER MÁS
Sheyla Rojas queda en shock al conocer en vivo que su saliente Joaquín Ramírez figura como casado en su DNI: "No le había preguntado"

Sheyla Rojas queda en shock al conocer en vivo que su saliente Joaquín Ramírez figura como casado en su DNI: "No le había preguntado"

LEER MÁS
Sheyla Rojas confirma salidas con excongresista Joaquín Ramírez y lo defiende tras comentarios por sus antecedentes: "Genera envidia"

Sheyla Rojas confirma salidas con excongresista Joaquín Ramírez y lo defiende tras comentarios por sus antecedentes: "Genera envidia"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

LEER MÁS
María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

LEER MÁS
Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

LEER MÁS
Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

LEER MÁS
Actriz Patricia Villareal cuestiona respuesta de trabajadora de Michelle Alexander tras denunciar a Erick García: "Dijo: 'Hoy no tengo tiempo'"

Actriz Patricia Villareal cuestiona respuesta de trabajadora de Michelle Alexander tras denunciar a Erick García: "Dijo: 'Hoy no tengo tiempo'"

LEER MÁS
Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025