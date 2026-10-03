Yahaira Plasencia deja en shock a conductora al hablar de embarazo junto a Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"

Yahaira Plasencia generó sorpresa recientemente al referirse a su vínculo con Luis Fernando Rodríguez. Durante su charla, la salsera detalló su relación con el empresario y expresó su sentir a su lado. No obstante, una respuesta inesperada sobre sus planes personales desconcertó a la conductora al punto de hacer una afirmación que impactó al público de 'Un día en el mall'.

Yahaira Plasencia sobresalta al mencionar "embarazo" y futuros planes con Luis Fernando

En una charla con Valeria Flores, Yahaira mostró gran entusiasmo al hablar de su amor con ‘El Diablo’. La artista subrayó los rasgos de su unión con el empresario, mostrando que vive un período de calma y estabilidad emocional.

"Estoy en una relación muy bonita, tranquila, sana, sólida, llena de respeto, lealtad y amor. Luis Fernando es un soporte esencial para mí", indicó inicialmente.

Durante la plática, la presentadora indagó si la salsera planea avanzar en su vida personal, preguntando sobre matrimonio o maternidad. Fue entonces cuando Yahaira dio una respuesta inesperada que dejó a Valeria atónita.

"¿Tienes planes de matrimonio, bebé, algo?". A lo que Yahaira replicó: "¿No sabías? ¡Estoy embarazada!", impactando a Valeria, pero rápidamente aclaró que era una broma: "¡No, mentira, mentira! Jajaja".

La conductora rió ante la sorprendente declaración de Yahaira y afirmó que por un instante creyó que se trataba de una exclusiva sobre un posible embarazo.

"Pensé que nos iba a dar la primicia de embarazo", dijo la presentadora sonriente. "Estoy tranquila, pero aún no considero ni matrimonio ni hijos, todavía tengo mucho por hacer, aunque respeto a quienes sueñan con ello, ahora mismo no me siento lista", explicó.

Aunque Yahaira confirmó que no prevé casarse o tener hijos en este momento, dijo que ha discutido estas cuestiones con Luis Fernando Rodríguez. La artista explicó que ambos comparten una perspectiva similar respecto a estos temas, pero no están en sus planes inmediatos: "Creo que ambos coincidimos, pero por ahora no".