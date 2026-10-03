VER Universitario vs Fluminense EN VIVO HOY por la gran final de la Copa Brasilia de Vóley 2026. La transmisión del partido de hoy de las Pumas empezará a partir de las 4.30 p. m. (hora peruana) y se podrá seguir a través del canal de YouTube de Metrópoles Esportes. Asimismo, tiene la opción de seguir el punto a punto y todas las incidencias en la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Las dirigidas por 'Paco' Hervás dieron el golpe en el primer día de competencia tras imponerse 3-0 ante Gerdau Minas, subcampeón de la Superliga de Brasil. Para adjudicarse el título del certamen tendrán que vencer a un viejo conocido como Facundo Morando, quien tuvo un recordado paso por Alianza Lima y ahora tiene las riendas del Flu.

¿A qué hora juegan Universitario vs Fluminense por la Copa Brasilia de Vóley 2026?

En territorio nacional, el partido Universitario vs Fluminense por la gran final de la Copa Brasilia de Vóley se jugará desde las 4.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 3.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver la final Universitario vs Fluminense por la Copa Brasilia de Vóley 2026?

El enfrentamiento entre peruanas y brasileñas será transmitido EN VIVO por televisión a través del canal de YouTube de Metrópoles Esportes.

¿Cómo ver Universitario vs Fluminense ONLINE?

Si deseas ver el Universitario vs Fluminense online gratis por internet, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Plantel de Universitario vóley 2026