Said Palao y Rosángela Espinoza protagonizan un nuevo enfrentamiento en 'Esto es guerra'. La tensión surgió tras las quejas de Palao sobre una supuesta infracción en la competencia. Fotos: América TV

Said Palao y Rosángela Espinoza protagonizan un nuevo enfrentamiento en 'Esto es guerra'. La tensión surgió tras las quejas de Palao sobre una supuesta infracción en la competencia. Fotos: América TV

Said Palao y Rosángela Espinoza protagonizaron un nuevo enfrentamiento en 'Esto es guerra'. La discusión comenzó cuando el esposo de Alejandra Baigorria cuestionó la victoria de la 'Chica selfie' durante un versus contra Karen Dejo. Según Palao, la 'combatiente' cometió una infracción al sujetar con la mano el palo utilizado en la competencia. Al revisar las imágenes, se evidenció la falta y Rosángela tuvo que repetir el juego.

“Eso te pasa, Said, por irte de viaje y no saber. ¿Por qué no te vas de viaje de nuevo?”, manifestó Rosángela Espinoza. La integrante del reality inicialmente negó haber cometido una infracción, pero finalmente volvió a realizar la prueba y terminó perdiendo ante Karen Dejo.

Said Palao y Rosángela Espinoza se enfrentan en 'Esto es guerra'

Tras perder la competencia, Rosángela Espinoza tomó el micrófono y cuestionó la actitud de Said Palao. La integrante de 'Esto es guerra' afirmó que su compañero se comportaba como el patrón del programa por estar casado con la ‘patrona’, en referencia a Alejandra Baigorria.

Asimismo, manifestó que estaría dispuesta a abandonar la competencia si continuaban los supuestos privilegios hacia Palao.

Cuando tomó la palabra, Said Palao respondió que Rosángela sentía envidia por el viaje que realizó a Japón junto a Alejandra Baigorria. Además, le recomendó desarrollar mejor sus argumentos y mencionó que él también había estudiado en la universidad.

La discusión subió de tono cuando Said Palao comparó su formación en Ingeniería con los estudios de Marketing de la modelo. “Yo también he estudiado en la universidad y estudié ingeniería, no marketing”, afirmó.

Cuando le preguntaron si había terminado su carrera, Palao respondió: “Bueno, pero un ciclo vale por 10 del tuyo”.

Said Palao responde a las referencias sobre Alejandra Baigorria

Finalmente, Said Palao cuestionó que Rosángela Espinoza involucrara a su esposa durante sus discusiones en el programa. El integrante del reality sostuvo que las referencias a Alejandra Baigorria no tenían relación con la competencia.

“No me voy a poner a discutir por cosas que no tienen nada que ver al programa, porque cuando careces de sustento tienes que meter personas externas. Si quieres hacer un monólogo hablando de Alejandra, ahí están las cámaras”, expresó Palao.