Hildebrandt en sus Trece niega que se haya cometido delitos o faltas tributarias en giro de cinco boletas

En su más reciente edición, el semanario 'Hildebrandt en sus Trece' negó que hayan cometido algún tipo de delito o falta tributaria tras la acusación hecha por Willax. El semanario reconoce que sí se giró cinco boletas a nombre del extrabajador Michael Sánchez Escajadillo, quien denunció a la empresa editora, pero que posteriormente el abogado Carlos Rodríguez determinó, a través de un peritaje, que en los mismos no se registraron delitos.



La respuesta fue publicada por Rebeca Diz, esposa de César Hildebrandt y gerente general de Plutón Editores S.A.C., empresa encargada de la edición del semanario. Según detallan, la decisión de girar estas cinco boletas a nombre de Sánchez Escajadillo fue tomada por Fernando Guerra, contador de la empresa editora, y se realizó a espaldas de Diz.

La denuncia hecha por el excontador de la empresa, Michael Sánchez, señala que las cinco boletas giradas a su nombre, presuntamente sin haber sido notificadas, superaban los S/1,2 millones.

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"(El contador Fernando Guerra) alegó que por falta de tiempo, para evitar una multa de Sunat, en lugar de girar los cientos de boletas que debía hacer, hasta en cinco oportunidades hizo una sola boleta con todas las ventas del mes a nombre del jefe de distribución. Guerra actuó a mis espaldas porque jamás lo hubiera autorizado", señala.



En esa misma línea, ponen en entredicho la afirmación del denunciante de que desconocía que su nombre era utilizado para emitir las boletas, así como la afirmación de que nunca tuvo el puesto de jefe de distribución dentro de la empresa.

"No me cabe la menor duda de que sí contó con el consentimiento de Michael Sánchez, quien nunca me advirtió cuando debió hacerlo. Ahora niega que Guerra se lo pidió, pero es exactamente lo mismo que hace cuando niega haber sido jefe de distribución", indicó Diz.



Según la versión del semanario, todos los agentes que realizaron los depósitos en la cuenta corriente de Plutón Editores SAC que entraron en cuestionamiento están plenamente identificados, con número de operación y con las ventas de cada semana, negando algún tipo de irregularidad.