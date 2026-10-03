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Beto Ortiz sale en defensa de Magaly Medina ante pedidos para que deje la TV: “Nadie debe decirte”

La conductora Magaly Medina es cuestionada en medio de los procesos judiciales que afronta. Sin embargo, Beto Ortiz no dudó en destacar su larga trayectoria en la televisión.

Beto Ortiz habló sobre Magaly Medina tras cuestionamiento de una periodista.
Beto Ortiz habló sobre Magaly Medina tras cuestionamiento de una periodista.Foto: composición LR/ATV
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Magaly Medina volvió a quedar en el centro de la atención luego de que una periodista cuestionara su continuidad en la televisión. La conductora de ‘Magaly TV? La Firme’ acumula más de tres décadas de trayectoria, aunque también ha enfrentado diversos procesos judiciales a lo largo de su carrera que ha despertado todo tipo de comentarios.

En medio de este debate, Beto Ortiz fue consultado sobre la posibilidad de que la figura de ATV deje la pantalla. El presentador no estuvo de acuerdo con que otras personas determinen cuándo debería terminar la carrera televisiva de la popular ‘Urraca’ y defendió su derecho a tomar esa decisión.

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Beto Ortiz responde a pedido de retiro de Magaly Medina

Durante una conversación con Samuel Suárez y Kurt Villavicencio, Ortiz se refirió a los comentarios de Rossmery Vargas, periodista de Show.pe, quien consideró que Medina debería retirarse tras los conflictos legales que mantiene con distintas figuras públicas.

Antes de expresar su posición, el conductor de Willax TV dejó claro que el futuro profesional de una persona no debería depender de opiniones ajenas. “Creo que es una decisión muy personal. Nadie debe decirte que te retires o no”, afirmó.

El periodista también recordó que él recibe comentarios similares sobre su propia trayectoria y explicó que no considera esas opiniones al momento de decidir sobre su trabajo. “Yo ando por la calle y me dicen que les gustaba más cuando tenía pelo, cuando hacía farándula y, la verdad, no me importa, señora. No le he pedido su opinión”, manifestó.

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Rossmery Vargas había planteado que la conductora debería cerrar su etapa televisiva, tras considerar los problemas legales que ha enfrentado en los últimos años. “Ella no necesita estar en televisión. Yo que ella, este año me retiro con todo el dolor de mi corazón”, comentó .

Ante esta postura, Ortiz insistió en que Medina debe decidir por cuenta propia qué rumbo darle a su carrera y destacó los años que lleva vigente en la pantalla.

“¿Por qué te tienen que decir lo que tienes que hacer? Si Magaly se quiere retirar, que se retire; si no quiere, que siga; que haga lo que se le dé la gana”, expresó.

Finalmente, resaltó la permanencia de la conductora en televisión: “Tiene un lugar ganado”.

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