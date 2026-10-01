Portugal - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026

La selección de Portugal va por su cuarta victoria al hilo en la UEFA Nations League. Sin Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Jorge Jesus enfrentará a su similar de Noruega en una nueva jornada del torneo. Los portugueses llegan a este enfrentamiento tras vencer por 4-2 a Dinamarca jugando en calidad de visita.

En cuanto al elenco noruego, cayó por 2-1 ante Gales como visitante, sumando su segunda derrota en la competencia. En cuanto a los últimos enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Portugal ha ganado en cuatro ocasiones, mientras que Noruega lo hizo en una oportunidad.

¿Cuándo juega Portugal vs Noruega?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 4 de octubre en el estadio do Dragão, ubicado en Oporto. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

¿A qué hora juega Portugal vs Noruega?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs Noruega?

Puedes ver el enfrentamiento entre Portugal y Noruega por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Portugal vs Noruega

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Portugal sobre Noruega.