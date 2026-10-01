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Portugal - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026

Las selecciones de Portugal y Noruega se enfrentarán este domingo 4 de octubre en uno de los duelos más llamativos de la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Portugal y Noruega se enfrentan por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Portugal y Noruega se enfrentan por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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La selección de Portugal va por su cuarta victoria al hilo en la UEFA Nations League. Sin Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Jorge Jesus enfrentará a su similar de Noruega en una nueva jornada del torneo. Los portugueses llegan a este enfrentamiento tras vencer por 4-2 a Dinamarca jugando en calidad de visita.

En cuanto al elenco noruego, cayó por 2-1 ante Gales como visitante, sumando su segunda derrota en la competencia. En cuanto a los últimos enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Portugal ha ganado en cuatro ocasiones, mientras que Noruega lo hizo en una oportunidad.

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¿Cuándo juega Portugal vs Noruega?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 4 de octubre en el estadio do Dragão, ubicado en Oporto. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

¿A qué hora juega Portugal vs Noruega?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.
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¿En qué canal ver Portugal vs Noruega?

Puedes ver el enfrentamiento entre Portugal y Noruega por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Portugal vs Noruega

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Portugal sobre Noruega.

  • Betsson: gana Portugal (1,65), empate (4,15), gana Noruega (4,65)
  • Betano: gana Portugal (1,70), empate (4,20), gana Noruega (4,55)
  • Bet365: gana Portugal (1,62), empate (4,20), gana Noruega (5,00)
  • 1XBet: gana Portugal (1,71), empate (4,49), gana Noruega (4,49)
  • Caliente: gana Portugal (1,68), empate (4,30), gana Noruega (4,60)
  • Doradobet: gana Portugal (1,64), empate (4,50), gana Noruega (4,50).

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