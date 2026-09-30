Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOAlianza Lima vs Palestino EN VIVO: minuto a minuto del amistoso internacional desde Matute
Espectáculos

Alvina Ruiz responde a las acusaciones de maltrato a maquilladoras y revela que le han quemado el cabello: “Soy exigente, a mí también me corrigen”

Alvina Ruiz niega haber maltratado a sus maquilladoras que relatan malas experiencias. La periodista asegura que las correcciones forman parte de un ambiente profesional y advirtió que no permitirá que manchen su imagen.

Alvina Ruiz responde a polémica tras acusaciones de maquilladoras que relatan malos tratos. La periodista emitió un comunicado para clarificar su postura y limpiar su nombre. Foto: Willax/Instagram
Alvina Ruiz responde a polémica tras acusaciones de maquilladoras que relatan malos tratos. La periodista emitió un comunicado para clarificar su postura y limpiar su nombre. Foto: Willax/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Alvina Ruiz ha estado en el ojo de la polémica en los últimos días debido a los testimonios de maquilladoras que han salido a contar su mala experiencia con una conocida periodista peruana. Aunque ninguna de las afectadas mencionó a la presentadora de noticias de Willax, diversos usuarios han asegurado que se trata de ella.

Ante esa situación, este miércoles 30 de septiembre Alvina Ruiz emitió un largo comunicado para limpiar su nombre. Tras lamentar que nadie se haya comunicado con ella para dar su versión de las acusaciones de las maquilladoras, la periodista aclaró que ella no pide el servicio de maquillaje, ya que ella misma lo hace. Su único vínculo es con peinadoras.

Alvina Ruiz comparte un comunicado defendiéndose.

Alvina Ruiz comparte un comunicado defendiéndose.

Puedes ver

Augusto Thorndike vuelve a maltratar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café”

lr.pe

Alvina Ruiz asegura que es exigente, pero niega maltrato

Alvina Ruiz, quien trabajó 19 años en América Televisión, admitió que es exigente, así como lo son con ella también. Sin embargo, negó que haya maltratado a las jóvenes que han trabajado con ella, a pesar de que alguna vez le han quemado el cabello con una secadora.

"Soy exigente. Sí. Cuando considero que algo debe corregirse, lo digo. Cuando he advertido una situación de falta de higiene, lo he señalado. Cuando se duerme sin advertir a los demás, también lo hice saber por respeto a los invitados. Y cuando me han quemado con la secadora, también lo he dicho", manifestó Ruiz, quien tiempo atrás lamentó callar en el caso de Lizeth Marsano.

Alvina Ruiz desmiente haber maltratado a maquilladoras.

Alvina Ruiz desmiente haber maltratado a maquilladoras.

"Una observación profesional es una cosa. Una exigencia sobre el resultado de un trabajo es otra. Reclamar es perfectamente legítimo. Y hablar de maltrato es muy distinto. En una relación profesional, las formas y el respeto son fundamentales y no debe confundirse una corrección con comportamientos hostiles. ¿De cuándo acá pedir una mejora estrictamente laboral se convierte en una afrenta? ¿De cuándo acá pedir que se corrija es un maltrato? Eso es el trabajo. A mí también me hacen observaciones. A mí también me corrigen. ¡Eso es trabajar!", añadió.

Por otro lado, Alvina Ruiz negó que haya hecho perder el trabajo a otra persona, pero lamentó si dichas trabajadoras se sintieron ofendidas. Aunque recalcó que no entrará en dimes y diretes con nadie, advirtió que no permitirá que manchen su imagen. "Pero sí voy a defender mi nombre. Por eso doy mi versión, lo que hubo con otras personas no me compete y aquí, doy por cerrado el tema. Y no tengo nada más que agregar", concluyó en su comunicado que compartió en Instagram.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO: minuto a minuto del amistoso internacional en Matute vía L1 Max

Calendario lunar de octubre 2026: cuándo habrá luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Alvina Ruiz responde a las acusaciones de maltrato a maquilladoras y revela que le han quemado el cabello: “Soy exigente, a mí también me corrigen”

Espectáculos

Israel Dreyfus le pide disculpas a Alejandra Baigorria por parodiar a Said Palao: “No fue algo negativo ni con malicia”

Augusto Thorndike vuelve a maltratar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café”

Alejandra Baigorria arremete contra María Pía Copello por llamar “patético” a Said Palao: “Es lamentable porque es algo que yo no haría”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fiscalía cita a dos sospechosos del crimen de dirigente comunal

Dina Boluarte: archivan investigación contra expresidenta por presunto enriquecimiento ilícito

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”