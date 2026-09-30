Alvina Ruiz ha estado en el ojo de la polémica en los últimos días debido a los testimonios de maquilladoras que han salido a contar su mala experiencia con una conocida periodista peruana. Aunque ninguna de las afectadas mencionó a la presentadora de noticias de Willax, diversos usuarios han asegurado que se trata de ella.

Ante esa situación, este miércoles 30 de septiembre Alvina Ruiz emitió un largo comunicado para limpiar su nombre. Tras lamentar que nadie se haya comunicado con ella para dar su versión de las acusaciones de las maquilladoras, la periodista aclaró que ella no pide el servicio de maquillaje, ya que ella misma lo hace. Su único vínculo es con peinadoras.

Alvina Ruiz comparte un comunicado defendiéndose.

Alvina Ruiz asegura que es exigente, pero niega maltrato

Alvina Ruiz, quien trabajó 19 años en América Televisión, admitió que es exigente, así como lo son con ella también. Sin embargo, negó que haya maltratado a las jóvenes que han trabajado con ella, a pesar de que alguna vez le han quemado el cabello con una secadora.

"Soy exigente. Sí. Cuando considero que algo debe corregirse, lo digo. Cuando he advertido una situación de falta de higiene, lo he señalado. Cuando se duerme sin advertir a los demás, también lo hice saber por respeto a los invitados. Y cuando me han quemado con la secadora, también lo he dicho", manifestó Ruiz, quien tiempo atrás lamentó callar en el caso de Lizeth Marsano.

Alvina Ruiz desmiente haber maltratado a maquilladoras.

"Una observación profesional es una cosa. Una exigencia sobre el resultado de un trabajo es otra. Reclamar es perfectamente legítimo. Y hablar de maltrato es muy distinto. En una relación profesional, las formas y el respeto son fundamentales y no debe confundirse una corrección con comportamientos hostiles. ¿De cuándo acá pedir una mejora estrictamente laboral se convierte en una afrenta? ¿De cuándo acá pedir que se corrija es un maltrato? Eso es el trabajo. A mí también me hacen observaciones. A mí también me corrigen. ¡Eso es trabajar!", añadió.

Por otro lado, Alvina Ruiz negó que haya hecho perder el trabajo a otra persona, pero lamentó si dichas trabajadoras se sintieron ofendidas. Aunque recalcó que no entrará en dimes y diretes con nadie, advirtió que no permitirá que manchen su imagen. "Pero sí voy a defender mi nombre. Por eso doy mi versión, lo que hubo con otras personas no me compete y aquí, doy por cerrado el tema. Y no tengo nada más que agregar", concluyó en su comunicado que compartió en Instagram.