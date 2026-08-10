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José Gallego es un creador de contenido que vivió momentos de terror durante el terremoto de 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana y cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en la región de Chocó. El influencer se encontraba en el aeropuerto de Pereira cuando ocurrió el movimiento telúrico y, debido a que realizaba una transmisión en vivo por YouTube, logró registrar el instante en que parte del techo de la estructura se desplomó.

El popular youtuber compartió las imágenes en sus redes sociales y aseguró que nunca tuvo la intención de grabar el terremoto para conseguir visualizaciones. “Esto parecía un terremoto, estoy bien, el susto de mi vida”, escribió el influencer al publicar el video en sus redes sociales

Influencer colombiano se refugió debajo de una mesa durante el terremoto

En las imágenes difundidas en redes sociales, José Gallego aparece resguardándose debajo de una mesa junto a un amigo durante el terremoto de 7.4. Desde ese lugar, el creador de contenido consiguió registrar cómo una parte de la estructura del techo se desplomaba, provocando una escena de gran tensión.

El influencer posteriormente contó a sus seguidores el miedo que sintió al experimentar el fuerte movimiento telúrico. “Por un momento pensé que hasta aquí llegué, marica fue increíblemente... se rompió todo, todo se cayó”, expresó en sus historias de Instagram al recordar los segundos más angustiantes que vivió durante el terremoto en Colombia.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los internautas, quienes se preocuparon por el estado de salud del creador de contenido al observar el desplome de parte del techo. Ante ello, este confirmó que se encontraba bien y utilizó sus redes sociales para mostrar parte del panorama que encontró después del movimiento telúrico.

Youtuber se pronuncia ante críticas tras terremoto en Colombia

Luego de recibir críticas por haber registrado el terremoto, José Gallego explicó que no comenzó a grabar con la intención de obtener vistas. “Me da mucha tristeza que piensen que me grabé por likes, yo estaba en vivo en mi canal de YouTube y todo ocurrió en vivo”, escribió el influencer en sus redes sociales.

Tras el terremoto, el influencer también mostró cómo quedó parte de la ciudad y compartió con sus seguidores el panorama que encontró mientras se movilizaba por las calles de Pereira. “Tuve que atravesar la ciudad caminando, este es el panorama”, escribió en sus historias de Instagram.