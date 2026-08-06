Óscar Junior toma el control de 'La Bella Luz' tras la renuncia de su padre a la orquesta por caso Naldy Saldaña

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Óscar Junior, el hijo de Óscar Custodio, sorprendió al anunciar que asumirá el liderazgo de la orquesta 'La Bella Luz' tras el escándalo derivado de las acusaciones de acoso contra César Chávez.

Con 22 años, acepta la responsabilidad de rejuvenecer la agrupación, que ha perdido el respaldo del público por su falta de apoyo a la exmiembro Naldy Saldaña. ¿Qué declaró en sus primeras palabras?

Óscar Junior liderará 'La Bella Luz' mientras su padre se aparta tras la controversia de Naldy Saldaña

En una inesperada conferencia de prensa, Óscar Junior, conocido como ‘Senderito’, comunicó su nuevo rol de liderazgo en 'La Bella Luz', tras las críticas a su padre, Óscar Custodio, por encubrir el acoso de su primo, César Chávez, a Naldy Saldaña.

Pese a las disculpas ofrecidas, Custodio admitió la difícil situación de la orquesta por relegar a su exintegrante, decidiendo dejar el cargo que ocupó por 32 años. Ahora su joven hijo será quien tome las decisiones.

Óscar Junior es nombrado nuevo líder de ‘La Bella Luz’ y su padre abandona la orquesta tras polémica de Naldy Saldaña

"Mis padres han trabajado mucho, llevo cuatro años aquí, luchando junto a ellos y entiendo el esfuerzo de mi padre. Él fue el único sostén de 'La Bella Luz'. Les pido detener todo esto. Pedimos disculpas sinceras. Admitimos nuestro error y aseguro que mientras yo esté a cargo, no se repetirá", afirmó.

Óscar Junior también se dirigió al personal de la orquesta, asegurando que implementará acciones necesarias para prevenir situaciones de acoso o incómodas, y prometió al público no defraudarlos.

“Asumo el control total de La Bella Luz y voy a implementar medidas, apoyándome en profesionales expertos, para garantizar a los trabajadores y seguidores que superaremos esta situación”, concluyó.