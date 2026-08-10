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María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

¡No pudo ocultar su emoción! María Pía Copello contó todos los detalles de su inesperado encuentro con Ferran Torres en Ibiza y sorprendió al revelar qué pensó al tener al futbolista frente a ella. La conductora incluso confesó, entre risas, que quedó impactada por su atractivo.

María Pía Copello cuenta que coincidió con Ferrán Torres en su reciente viaje a Ibiza. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
María Pía Copello cuenta que coincidió con Ferrán Torres en su reciente viaje a Ibiza. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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María Pía Copello volvió a estar en el centro de la atención tras compartir una inesperada anécdota que tuvo como protagonista al futbolista español Ferran Torres. La presentadora peruana contó que, durante su estadía en Ibiza, España, coincidió con el delantero del FC Barcelona en un hotel y terminó llevándose una fotografía junto a él. Sin embargo, detrás de la comentada postal hubo una historia que pocos conocían.

En su cuenta oficial de Instagram, la conductora de 'Sin más que decir' decidió revelar cómo ocurrió aquel encuentro y qué pasó antes y después de la fotografía. En un divertido storytime, recordó que una amiga peruana que vive en el país europeo le avisó que el campeón del mundo se encontraba cerca. Aunque inicialmente no logró reconocerlo, todo cambió cuando escuchó que lo llamaban por su nombre y no dudó en acercarse para pedirle una foto.

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María Pía Copello detalla su reciente encuentro con Ferran Torres

El encuentro entre María Pía Copello y Ferran Torres ocurrió casi por casualidad durante su estadía en Ibiza. Aunque en un primer momento no tenía claro de quién se trataba, decidió seguir a su amiga y acompañarla en el improvisado momento.

"Mi amiga dice: ¿'ese no es el jugador famoso'? Quiero una foto", expresó la amiga de Magaly Medina al recordar la escena. Sin embargo, todo cambió cuando escuchó que su acompañante llamó al futbolista por su nombre. "Cuando escucho que lo llama y le dice 'Ferrán, Ferrán', yo dije '¡oh, Ferrán! Volteó y casi me muero", relató la también influencer, dejando en evidencia su sorpresa al reconocer finalmente al delantero español.

Asimismo, contó que fue la primera en posar junto al jugador del FC Barcelona y destacó el comportamiento que mostró durante el breve encuentro. "Súper amable", comentó sobre la actitud del buen amigo de Pedri, quien accedió sin inconvenientes a tomarse la fotografía que posteriormente generó comentarios entre sus seguidores.

Pero la anécdota no terminó ahí. María Pía también aprovechó su storytime para comentar, con su característico sentido del humor, la impresión que le causó conocer personalmente al futbolista. "Creo que pasa el uno 1,80 metros, pero, ¡qué guapo, Dios mío! Yo me quedé mirándolo y diciendo 'qué churro'", confesó entre risas.

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