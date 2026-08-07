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Naldy Saldaña volvió a pronunciarse tras la denuncia que interpuso contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, y expresó su preocupación por el paradero del investigado. La cantante reveló que teme que el denunciado no responda ante las autoridades, ya que, según indicó, hasta el momento se desconoce dónde se encuentra.

Las declaraciones de la artista se dieron luego del pronunciamiento oficial de los integrantes de la orquesta de cumbia y de la renuncia de Óscar Custodio. Además, la artista de 26 años pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer el caso y reiteró que su objetivo es obtener justicia. "(…) hasta donde tengo entendido, no se sabe dónde está", afirmó durante una entrevista con 'Magaly TV, la firme'.

Naldy Saldaña expresa su preocupación por el paradero de César Sánchez

Durante la edición del 7 de agosto de 'Magaly TV, la firme', la conductora consultó a Naldy Saldaña sobre el avance de las investigaciones, luego de que la cantante rindiera su declaración ante la fiscalía. La cantante explicó que mantiene comunicación constante con sus abogados y aseguró que el proceso continúa avanzando.

Sin embargo, confesó que una de sus mayores preocupaciones es que el exdirector musical de La Bella Luz no haya sido ubicado. "Bueno, el proceso está avanzando, justo estuve conversando con mis abogados. Lo único que como siempre pido y le sigo rogando a todo el público peruano, todas las mujeres, que sigamos luchando hasta que se haga justicia con este hombre, porque aún no se sabe, hasta donde tengo entendido, no se sabe dónde está", declaró.

Asimismo, sostuvo que, pese a las disculpas ofrecidas por Óscar Custodio y las medidas adoptadas por la agrupación tras conocerse la denuncia, su principal interés sigue siendo que el caso llegue hasta las últimas consecuencias. "Lo único que pido es justicia, Magaly. Lo único que estoy buscando con todo este sacrificio y que estoy haciendo por mí y por todas las mujeres", enfatizó la cantante.

¿Dónde está el exdirector de La Bella Luz?

En los últimos días también se conoció que César Sánchez Chavesta no habría sido visto nuevamente en la vivienda donde reside, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con un informe de Latina Noticias, vecinos de la zona manifestaron que, desde que la denuncia por presuntos tocamientos indebidos se hizo pública, no lo han vuelto a ver en el inmueble.

Según el reporte, el denunciado vive junto a sus hijos y otros familiares. Su esposa, Mary Meza, salió anteriormente en su defensa y aseguró que entre Naldy Saldaña y su esposo existió una relación clandestina.