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'La Chola Chabuca' cuestiona a La Bella Luz tras denuncia de Naldy y lanza urgente llamado: "Necesitamos justicia"

Luego de que La Bella Luz regresara a los escenarios en medio de la polémica, Ernesto Pimentel se pronunció con firmeza sobre el caso de Naldy Saldaña, quien denunció al exdirector musical César Sánchez.

'La Chola Chabuca' habló sobre el caso de Naldy Saldaña y La Bella Luz en su programa 'El Reventonazo de La Chola'.
'La Chola Chabuca' habló sobre el caso de Naldy Saldaña y La Bella Luz en su programa 'El Reventonazo de La Chola'. | Foto: composición LR/América TV/ATV/Instagram
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Ernesto Pimentel, en su personaje de ‘La Chola Chabuca’, pide justicia para Naldy Saldaña y lanza un mensaje contundente a La Bella Luz. El conductor se sumó a las voces de la farándula nacional que expresaron solidaridad con la cantante, luego de que denunciara públicamente al exdirector de la orquesta de cumbia y primo de Óscar Custodio, César Sánchez Chaveta, por presuntos tocamientos indebidos.

Su pronunciamiento se dio apenas horas después de que la agrupación monsefuana regresara a los escenarios con un concierto en Tarapoto, hecho que generó opiniones divididas en redes sociales.

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En ‘El Reventonazo de La Chola’, Pimentel dedicó un segmento especial a Saldaña, con un video que recopiló sus mejores momentos en el programa. Antes de presentarlo, destacó su calidad artística y humana: “Increíble talento, la simpatía de Naldy Saldaña. Siempre dispuesta”.

Acto seguido, abordó la denuncia y expresó su respaldo, subrayando la necesidad de justicia y el impacto que este caso puede tener en otros ámbitos. “Hoy queremos hacer un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectados por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida”, manifestó.

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Más adelante, se refirió al video presentado por la cantante en el programa de Magaly Medina como prueba contra Sánchez Chaveta. “Imágenes dolorosas que nos interpelan a todos y todas para hacer una revisión sobre qué está pasando en nuestro entorno”, declaró.

El conductor reiteró su apoyo directo a la artista de 26 años: “Naldy, te abrazo. Deseo para ti no solo justicia, sino saber que tu carrera y tu vida continúan porque tu talento, tu simpatía y juventud siguen intactos”.

Finalmente, la ‘Chola Chabuca’ se dirigió a La Bella Luz. Aunque reconoció la trayectoria de la agrupación, no dudó en cuestionar su retorno a los escenarios en medio de la polémica y en hacer un urgente llamado. “A La Bella Luz: por supuesto es importante volver a escribir una historia que sé que les costó esfuerzo, pero hoy los cuestionamientos son plenamente justificados. Queremos y necesitamos justicia para Naldy”, sentenció.

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