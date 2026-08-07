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Cantantes de La Bella Luz rompen en llanto tras ataques recibidos por denuncia de Naldy Saldaña: “Paren, por favor”

Los rostros más representativos de La Bella Luz son acusados en redes sociales de supuestamente haber conocido lo que Naldy Saldaña y otras exintegrantes vivieron durante su paso en la agrupación.

Integrantes de La Bella Luz organizaron conferencia de prensa. Foto: Composición LR/Instagram.
Integrantes de La Bella Luz organizaron conferencia de prensa. Foto: Composición LR/Instagram.
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La crisis que atraviesa La Bella Luz continúa afectando a sus integrantes luego de la denuncia pública realizada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos. La cantante, quien formó parte de la agrupación, mostró videos de su fatídica experiencia y generó una fuerte indignación que terminó sacudiendo a la orquesta de cumbia.

En medio de esta situación, varios integrantes, tanto mujeres como hombres, aseguran estar pasando por un difícil momento debido a los ataques que reciben en redes sociales. Algunos usuarios los acusan de haber guardado silencio y sostienen que supuestamente conocían los hechos que Saldaña habría sufrido, así como otras situaciones que involucrarían a otras artistas de la banda.

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Integrantes de La Bella Luz piden parar los ataques tras denuncia de Naldy Saldaña

Los integrantes de La Bella Luz rompieron en llanto en conferencia de prensa al referirse a los mensajes y cuestionamientos que vienen recibiendo a través de las redes sociales. Ante esta situación, uno de los músicos pidió a los usuarios que cesen los ataques y que no responsabilicen a todos los miembros de la agrupación por los hechos denunciados contra César Sánchez Chavesta.

"Paren, por favor, con los ataques hacia nosotros porque por una manzana podrida no nos pueden culpar o tachar a nosotros de hacer algo que nunca haríamos (…) Por favor, paren con los ataques hacia las chicas, hacia nosotros, hacia nuestros familiares", se le escucha decir a uno de los músicos.

Por su parte, la cantante Fernanda Urbina también manifestó sentirse asustada por los ataques que viene recibiendo. La integrante de La Bella Luz señaló que los mensajes de odio en redes sociales le han generado preocupación en medio de la crisis que atraviesa actualmente la agrupación.

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Mackeily Luján desconoce caso Naldy Saldaña

Mackeily Luján, una de las integrantes más importantes de La Bella Luz y amiga de Naldy Saldaña, también se refirió a la denuncia realizada por la cantante. La artista aseguró no haber tenido conocimiento de los tocamientos indebidos que la artista habría sufrido durante su paso por la agrupación.

"Creo que todo, este, yo estoy en la posición, como mujer, para comenzar, de que se haga justicia, de que se llegue hasta el fondo de esto. Estoy y me pongo en la posición no solo de Naldy, sino también en la de cualquier mujer", declaró Mackeily al expresar su postura frente a la denuncia.

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