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Ethel Pozo rompió su silencio sobre su inesperada salida de 'América hoy' y reveló el difícil momento que vivió con quienes consideraba sus amigos, Edson Dávila y Janet Barboza. La conductora aseguró que ambos ya sabían que continuarían en América TV, mientras ella aún desconocía cuál sería su futuro laboral. "Ellos sí sabían que se quedaban, yo no tenía la certeza", confesó durante una entrevista en el pódcast 'Sin más que decir'.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que existía una propuesta para que todo el equipo de GV Producciones migrara a otro canal, por lo que esperaba que las decisiones se comunicaran entre todos. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a notar cambios en el trato dentro del programa y terminó descubriendo que sus compañeros ya habían firmado su permanencia en el canal de Pachacámac.

Ethel Pozo revela cómo fue su salida de 'América hoy'

Durante la conversación, Ethel Pozo contó que su salida ocurrió en diciembre de 2025, cuando decidió despedirse en vivo sin que el equipo de producción estuviera al tanto. Según relató, en ese momento creía que todos los integrantes del espacio tomarían el mismo camino hacia Panamericana TV, donde finalmente se convirtió en conductora de 'La granja VIP Perú'.

La presentadora afirmó que la oferta para cambiar de canal había sido planteada para todo el equipo y no solo para ella. "Ellos tenían toda la propuesta de irse en grupo, o sea, les habían propuesto irnos con todo el programa (...) Ellos tenían toda la oferta de irnos juntos, eso fue para todo el equipo", señaló.

Sin embargo, explicó que poco a poco comenzó a percibir señales de que algo ocurría detrás de cámaras. Mientras esperaba una llamada para definir su continuidad en América TV, dijo: "Yo grabé el video de Navidad y me cortaron, creo que apareció un rulo nomás. No me llamaron para firmar contrato, yo ya intuía lo que pasaba. Ya nadie se dirigía a mí, hablaban con Janet", confesó.

La dura confesión de Ethel Pozo sobre Edson Dávila y Janet Barboza

La hija de Gisela también reveló que evitó preguntar directamente a Edson Dávila y Janet Barboza sobre la situación porque esperaba que fueran sinceros con ella. Sin embargo, con el paso de los días descubrió que ambos ya habían renovado contrato con América TV, mientras ella había decidido retirarse sin conocer completamente lo que sucedía.

La conductora reconoció que se sintió decepcionada, aunque evitó descalificar a sus excompañeros. "Es que yo creo que tomó una mala decisión, es que la gente se puede equivocar... debió ser honesto conmigo, pero eso no lo tacha. Siempre nos hemos llevado bien, yo creo que escuchó a quien no debió escuchar", sentenció.