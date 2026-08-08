Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ethel Pozo y su esposo Julián Alexander tuvieron una romántica cita después de un año sin salir solos y aprovecharon el encuentro para sincerarse sobre algunos aspectos de su matrimonio. Durante la dinámica de preguntas que realizaron para el canal de YouTube de la conductora, el productor reveló la mentira que le dijo cuando intentaba conquistarla.

Al responder qué “mentira piadosa” le había contado para lograr una cita, Julián confesó que mintió sobre su edad. “Te dije que era mayor”, respondió el productor, quien explicó que tomó esa decisión porque temía que la hija de Gisela Valcárcel no aceptara salir con él si conocía su verdadera edad.

Julián Alexander mintió sobre su edad para conquistar a Ethel Pozo

Durante la cita, Ethel Pozo y Julián Alexander participaron en diferentes dinámicas para responder preguntas sobre su relación. Una de ellas puso al productor frente a una confesión revelada públicamente: la mentira que le dijo a la hija de Gisela Valcárcel cuando comenzaron a salir.

La pareja se lleva tres años de diferencia, pero el productor decidió aumentar su edad para evitar que ella pensara que era demasiado joven. "Yo evalué rápidamente la situación. Me llevas 4 años… Si le digo que me lleva 4 años, entonces va a decir, ‘No, este es muy chibolo’", explicó durante la conversación.

Ethel, sorprendida por la confesión, no dudó en reclamarle. "Entonces mentiste", le respondió la conductora. Más adelante, en el confesionario, la conductora volvió a referirse a la situación y contó cómo tomó la explicación de su esposo. "Él dice que es una mentira piadosa, que si no no hubiéramos salido, yo no hubiera aceptado. Pero, ¿cómo me vas a mentir? Te subiste dos años, Julián. No te lo voy a perdonar nunca", comentó.

Ethel Pozo le reclama a Julián Alexander por olvidar una fecha importante

Durante la romántica cita, la pareja también protagonizó otro momento relacionado con su historia de amor. Ethel Pozo cuestionó a Julián Alexander porque no recordaba con exactitud desde cuándo eran enamorados. "Me acabo de dar cuenta que no sabes desde cuándo somos enamorados, porque al poco tiempo es tu cumpleaños", le reclamó.

El productor de televisión intentó responder la pregunta, pero dio una fecha equivocada. Ante ello, Ethel le recordó que el día exacto en que iniciaron su relación fue un 6 de abril.

Julián también explicó en el confesionario por qué considera que esa fecha perdió relevancia después de que ambos se casaron. "Ya eso cuando te casas se renueva por la fecha de matrimonio, ya te olvidas de la otra (fecha de enamorados), pero ya cuando te casas ya esa fecha no importa, importa la del matrimonio", afirmó.