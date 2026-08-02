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'Robotina' presenta a su nuevo novio músico con inesperada confesión: "Es justo y necesario darle su lugar"

Karelys Molina olvidó a 'Robotín' y presentó oficialmente a su novio, quien confesó haber sido su fan antes de conocerla. La comediante aseguró que vive una de las etapas más felices de su vida.

'Robotina' ofializa su romance con un productor musical. Foto: composición LR/Instagram/robotina.oficial
'Robotina' ofializa su romance con un productor musical. Foto: composición LR/Instagram/robotina.oficial
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Karelys Molina, más conocida como 'Robotina', decidió hacer oficial su relación sentimental con Jeremías Urrutia, productor musical con quien asegura vivir una de las etapas más felices de su vida. La artista dejó en claro que su historia con 'Robotín' quedó en el pasado y explicó que hoy desea darle el lugar que merece a la persona que la acompaña.

La comediante afirmó que su relación marcha de la mejor manera porque ambos comparten el mismo entorno laboral. "Estoy muy feliz con Jeremías, siento que estoy en una nueva etapa de mi vida, la más feliz del mundo. Por eso no puedo permitir que se piense que estoy con 'Robotín'. Es justo y necesario darle su lugar a la persona que hoy camina a mi lado y me da la estabilidad que tanto busqué", expresó la artista en una entrevista con Trome.

Robotina

Robotina y su novio. Foto: TikTok

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre 'Robotina' y Jeremías Urrutia?

Karelys Molina reveló que el romance con su novio surgió gracias a una amiga en común, quien insistió varias veces en presentarlos. Aunque al principio no tenía interés en conocerlo, finalmente aceptó y asegura que el flechazo fue inmediato. Desde entonces, ambos mantienen una relación que, según contó, le ha permitido recuperar la tranquilidad y volver a creer en el amor.

"Una amiga me decía: 'Tengo un amigo que te quiere conocer', y yo le respondía 'no, no'. Hasta que me animé y me flechó. Ya tenemos unos meses juntos. Lo estoy disfrutando, me siento tranquila, plena. A veces uno se cierra al amor por las malas experiencias, pero cuando llega la persona correcta, las cosas simplemente fluyen sin presiones", relató la artista.

Asimismo, explicó que uno de los aspectos que más valora de su pareja es que ambos pertenecen al mundo artístico. "Él es músico y productor musical. Por eso entiende cómo es este mundo de las amanecidas, las grabaciones y los viajes constantes. No tengo que estar dándole explicaciones largas de por qué llego tarde de un show o por qué tengo que viajar a provincias; él vive el mismo ritmo y eso ayuda muchísimo", agregó Karelys Molina.

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Novio de 'Robotina' revela que era su fan antes de conocerla

Por su parte, Jeremías Urrutia sorprendió al confesar que admiraba a Karelys Molina mucho antes de iniciar una relación con ella. "Yo soy su fan desde siempre, me encanta todo lo que hace. Ella no me flechó la primera vez que la vi, sino desde antes, tenía interés en conocerla, es una chica hermosa, trabajadora y muy humilde a pesar de la fama que maneja", comentó el músico.

El novio de 'Robotina' también fue consultado sobre la cercanía profesional que aún puede existir entre Karelys Molina y 'Robotín', debido a que ambos son personajes conocidos del espectáculo. "No, es normal, es parte del show también. No me incomoda, siempre y cuando se tengan las cosas claras y todo con respeto. Todos hemos tenido un pasado y no puedo juzgarla por lo que vivió antes de conocerme", afirmó el productor musical.

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