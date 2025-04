'Robotina' niega romance con empresario tras ampay en cena romántica: "No estoy saliendo con el señor"

Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, sorprendió a sus seguidores luego de ser captada en una cena romántica con el empresario Carlos Calvo. El ampay fue difundido en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se mostró a la influencer compartiendo una velada íntima con el hombre de negocios en un restaurante exclusivo de Chorrillos. Sin embargo, la influencer fue enfática al negar que exista una relación sentimental entre ambos.

El hecho no pasó desapercibido, pues Carlos Calvo, de 58 años, ya había sido vinculado anteriormente con la joven Maryjane Ramírez, expareja de Greg Michel. Esta vez, las declaraciones del empresario causaron sorpresa, especialmente después de que le dedicara un poema en televisión y confesara que se estaban conociendo “desde hace 20 días”.

'Robotina' negó relación con empresario y contó qué hacía en romántica cita

La influencer venezolana ofreció declaraciones al diario Trome, en el que desmintió rotundamente los rumores de romance y aclaró que el encuentro fue meramente profesional. “No estoy saliendo con el señor, solo fui a hablar de unos proyectos. Me habló para ser la imagen de su marca de jeans y perfume”, explicó Karelys Molina.

'Robotina' también mostró su incomodidad por las insinuaciones de que Carlos Calvo fuera su supuesto ‘sugar daddy’. “La verdad que sí. Bueno, fuera verdad que tenga ‘sugar’, pero no tengo”, bromeó. Además, aseguró estar completamente soltera: “Sí. Supersoltera, más soltera que nunca”.

Por su parte, Carlos Calvo no negó el vínculo con Karelys Molina. En declaraciones al programa de Magaly Medina, afirmó sentirse atraído por la influencer y destacó su personalidad: “Para mí no es Robotina, para mí es Karelys Molina. Yo la conozco así, una muchacha muy agradable”. Aunque no quiso confirmar un romance oficial, sí dejó entrever que hay un acercamiento: “Nos estamos conociendo desde hace 20 días”.

Anteriormente, el empresario Carlos Calvo también fue vinculado sentimentalmente con la joven modelo Maryjane Ramírez, luego de que ambos fueran vistos cenando juntos en un restaurante de la Costa Verde. Sin embargo, dicha ilusión fue rápidamente desmentida en vivo durante el programa de Magaly Medina, en la que la influencer aclaró que no existía ningún romance entre ellos.