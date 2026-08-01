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Mark Vito genera revuelo con video tras juramentación de Keiko Fujimori y Leslie Echevarría lo 'devuelve' a su país: "Más que arrepentido"

El exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, se mostró arrepentido de una decisión personal y reconoció que sentía dolor. Posteriormente, su novia, Leslie Echevarría, lo despidió en el aeropuerto.

Mark Vito mantendría una relación cordial con Keiko Fujimori, ya que asistió, junto a su novia, a la cena de gala de la presidenta y al desfile cívico-militar.
Mark Vito mantendría una relación cordial con Keiko Fujimori, ya que asistió, junto a su novia, a la cena de gala de la presidenta y al desfile cívico-militar. | Foto: composición LR/TikTok
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Mark Vito volvió a sacudir las redes con un video inesperado. Poco después de asistir con su pareja, Leslie Echevarría, a la cena de gala y al desfile cívico-militar tras la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, el empresario estadounidense apareció con un mensaje que sorprendió por su tono y por la carga emocional que transmitía.

En las imágenes, el exesposo de la mandataria se mostró arrepentido de una decisión personal y reconoció que quienes lo advirtieron tenían razón: el dolor llegaría. La escena abrió paso a una siguiente publicación que terminó por encender aún más los comentarios de sus seguidores. En ella, su actual novia anunciaba que lo “devolvía” a su país natal mientras el tiktoker caminaba en el aeropuerto con una maleta en la mano y gesto de tristeza.

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Mark Vito sorprende con video tras juramentación de Keiko Fujimori

“Estoy más que arrepentido. Todos ustedes tenían la razón. Tengo que confesarlo que me duele hasta el alma”, manifestó Mark Vito al inicio de su primer clip, con expresión de dolor en el rostro.

El exparticipante de ‘La Granja VIP Perú’ admitió no comprender del todo por qué había tomado esa decisión. Aunque no reveló de inmediato el motivo, dejó espacio para la especulación entre sus seguidores. “No sé qué está pasando en la cabeza... por qué tomé esa decisión… dejarla...”, agregó.

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Inmediatamente después, Vito cambió el tono y reveló que su arrepentimiento se debía a una acción relacionada con el negocio de su pareja, la influencer y profesora Leslie Echevarría. “Dejar las clases de inglés de la empresa de mi novia a 60 céntimos… si ella se entera, no sé que va a pasar...”, especificó con una sonrisa, dejando en claro que se trataba de un contenido humorístico y promocional.

El video generó múltiples comentarios. Algunos usuarios vincularon sus palabras de arrepentimiento con la coyuntura política y mencionaron directamente a Keiko Fujimori, teorizando qué habría pasado si él aún fuera su esposo en el momento en que asumió la presidencia. Otros evocaron la huelga de hambre que Vito realizó en apoyo a la política, cuando pronunció la famosa frase: “Resiste, amor, resiste”.

El revuelo se intensificó cuando Echevarría, posteriormente, grabó a Vito caminando con una maleta en el aeropuerto de Lima y afirmó sin titubear: “Lo que todo el mundo quería: ya lo estoy devolviendo a su país. Ya se va. Adiós, Mark. Bye bye”.

Aunque todo apunta a que se trató de otro contenido de humor, la pareja no ha confirmado si realmente el padre de Kyara y Kaori Villanela regresó a Estados Unidos o si solo buscaban generar expectativa entre sus seguidores.

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