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Detonan explosivo en casa de Thamara Gómez y le exigen S/50.000 de extorsión

Thamara Gómez, integrante de Las Estrellas de la Cumbia, es víctima de extorsión. Delincuentes hicieron explotar un artefacto en su casa y le dejaron amenazas para exigirle el pago de S/50.000.

Extorsionan a Thamara Gómez y le exigen 50.000 soles. Foto: composición LR/difusión
Extorsionan a Thamara Gómez y le exigen 50.000 soles. Foto: composición LR/difusión
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La cantante Thamara Gómez, integrante de Las Estrellas de la Cumbia, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de denunciar que fue víctima de un atentado vinculado a un caso de extorsión en Sullana, Piura. Delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de su vivienda y le dejaron mensajes en los que le exigen el pago de S/50.000 para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Las cámaras de seguridad registraron el accionar del presunto responsable, quien primero dejó dos manuscritos con amenazas y, minutos después, activó el explosivo. Uno de los mensajes advertía: "Queremos 50 lucas para tu seguridad y la de tu familia, busca un bandido que me llame y me solucione, si no, te haré conocer el infierno, primero comenzaré con tu familia".

Thamara Gómez

Extorsionan a Thamara Gómez. Foto: Latina TV

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lr.pe

Thamara Gómez es extorsionada y le exigen el pago de S/50.000

El atentado ocurrió en la provincia de Sullana, región Piura, donde Thamara Gómez denunció ser víctima de una nueva extorsión. Según la información difundida, los delincuentes exigen el pago de S/50.000 para no atentar contra su integridad ni la de sus seres queridos, una modalidad delictiva que continúa afectando a artistas y ciudadanos en distintas regiones del país.

La situación se agravó cuando las cámaras de seguridad captaron a un sujeto acercándose a la vivienda de la cantante. En las imágenes se observa que el hombre dejó dos manuscritos con amenazas directas y, pocos minutos después, regresó para detonar un artefacto explosivo en el inmueble. La explosión generó alarma entre los vecinos y temor en los ocupantes de la casa.

Tras el atentado, la exintegrante de Son del Duke acudió a las autoridades para formalizar la denuncia y solicitar garantías personales. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este nuevo caso de extorsión que afecta a la intérprete.

Comunicado de Las Estrellas de la Cumbia

Comunicado de Las Estrellas de la Cumbia

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Thamara Gómez reveló que ya había sido víctima de extorsión en cuatro oportunidades

Este ataque ocurre meses después de que la cantante confesara públicamente que ya había sufrido varios episodios de extorsión. En marzo de 2025, durante una entrevista con el programa 'Crónicas de impacto', Thamara Gómez reveló que había enfrentado esta situación en cuatro ocasiones, afectando seriamente su tranquilidad y la de su entorno familiar.

Además, la artista expresó que esta problemática no solo golpea a los artistas, sino también a miles de ciudadanos. "Uno ya no puede salir ni a la esquina de su casa porque tiene temor a que le pueda pasar algo. No solo yo, como cantante peruana, he pasado por esto, sino también el bodeguero y muchos peruanos estamos pasando por esa situación", manifestó.

Las Estrellas de la Cumbia respaldan a Thamara Gómez tras atentado

Luego de conocerse el atentado, Las Estrellas de la Cumbia, agrupación a la que pertenece Thamara Gómez, emitió un comunicado expresando su respaldo absoluto a la cantante y condenando los actos de violencia que viene enfrentando.

"Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión", señala el pronunciamiento difundido por la agrupación, que aseguró mantenerse unida para acompañar a la intérprete y a su familia en este difícil momento.

En el mismo comunicado, la orquesta manifestó su confianza en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables del atentado. "Confiamos en las autoridades y, asimismo, en nuestra recién electa presidenta de la República Keiko Sofia Fujimori, para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables", se lee en el mensaje.

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