Fallece Manolo Solo, actor en ‘El laberinto del fauno’ y voz en español de Androide 17 en ‘Dragon Ball’

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La actuación española despide a uno de sus rostros más reconocidos. Manolo Solo falleció a los 62 años, según confirmó este jueves la Academia de Cine, institución que expresó su pesar por la partida del intérprete, cuya trayectoria dejó una huella en el cine, el teatro, la televisión y el doblaje. Era recordado por dar vida a uno de los milicianos del protagonista Vidal en la película 'El laberinto del fauno' y ser la voz en español del Androide 17 en Dragon Ball.

Detrás del nombre artístico de Manolo Solo estaba Manuel Jesús Fernández Serrano, nacido en Algeciras y criado en Sevilla. A lo largo de más de 30 años de carrera, construyó una destacada trayectoria que lo llevó a participar en numerosas producciones audiovisuales y a ganarse el reconocimiento de la industria por la versatilidad y solidez de sus interpretaciones, además de conquistar a los fanáticos del anime con su trabajo como actor de voz.

¿De qué murió el actor Manolo Solo?

La muerte de Manolo Solo causó conmoción entre sus seguidores y la industria audiovisual española. De acuerdo con diversos medios de ese país, el actor habría fallecido a causa de un cáncer, aunque hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre la enfermedad.

A lo largo de su carrera, el intérprete construyó una filmografía de gran prestigio con participaciones en producciones como 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'La isla mínima' y 'Tarde para la ira'. Precisamente por esta última obtuvo el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017, uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria.

Su talento también fue reconocido con nominaciones por sus actuaciones en 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'Una quinta portuguesa', trabajos que consolidaron su lugar como uno de los intérpretes más destacados del cine español contemporáneo.

Además de su exitosa carrera en la gran pantalla, Manolo Solo dejó una importante huella en la televisión gracias a su participación en series como 'La peste', 'El Ministerio del Tiempo', 'Arde Madrid', '30 monedas', 'El caso Asunta' y 'La chica de nieve'. Quienes compartieron proyectos con él solían destacar su profesionalismo, su capacidad para asumir personajes de gran complejidad y el bajo perfil que mantuvo durante toda su vida artística.