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Andrea San Martín se encuentra en un estado de tristeza profunda al enterarse de la trágica caída de una avioneta en Nasca, suceso que dejó 13 personas fallecidas, incluyendo a alguien muy cercano a ella. En sus redes sociales, la exconcursante de reality compartió un emotivo mensaje, recordando la relación con la víctima desde su niñez e instó a sus seguidores a dedicar una oración en su memoria. Además, mencionó una conversación reciente que tuvo con la persona antes del accidente.

Impacto en Andrea San Martín tras el accidente aéreo en Nasca

La influencer usó Instagram para manifestar su tristeza tras conocer sobre el accidente aéreo en Nasca. Según contó, la noticia llegó mientras estaba con otra amiga de Talara y lo más difícil fue saber que entre las víctimas mortales estaba Irenka, quien compartió gran parte de su infancia con ella en la Villa FAP.

Comunicado de la influencer en redes

"Ayer, con una inmensa tristeza durante una reunión con otra amiga de Talara, recibimos la noticia del accidente de avioneta en Nasca. Irenkita, quien creció conmigo en la Villa FAP, hija de dos tíos maravillosos y parte de una familia hermosa que considero mi familia talareña, estaba entre las víctimas", expresó en su mensaje inicial.

Afligida por la pérdida, Andrea pidió a la comunidad dedicar una plegaria por el alma de su amiga y recordó con amor a quienes fueron parte de esa época tan especial en su vida.

"Con el corazón roto, pido de corazón que recen por ella, lo menos que merece su bondadosa alma. Son niños con los que crecí y forman parte de los momentos más bellos de mi infancia", detalló.

Revelación de Andrea San Martín sobre su última conversación con su amiga

La modelo también reflexionó sobre lo inesperada que es la vida, recordando que ya había vivido una experiencia similar tras la muerte de su padre. Lamentó que personas tan buenas partan tan de repente.

"Es difícil entender cómo la vida cambia tan rápido. Lo viví cuando mi padre falleció. No se comprende cómo personas tan nobles se van tan repentinamente. Sin embargo, son cosas que pasan y pido puedan ayudarme con una oración para ella y su familia", manifestó emocionada.

Andrea contó que tuvo contacto con Irenka hace algunas semanas. Mencionó que su amiga siempre le recordaba las actividades de catequesis de su hija Maia, ya que tanto su mamá como ella estaban comprometidas con la iglesia. La ex chica reality compartió lo doloroso que es aceptar la muerte de alguien con un futuro prometedor y subrayó que dentro de la familia FAP, tales tragedias son conocidas por quienes comparten la pasión por volar.

"Es difícil creer que hablamos hace unas semanas. Ella siempre me recordaba los eventos de catequesis de Maia porque su mamá colabora en la iglesia y ella también fue catequista. Es doloroso pensar que alguien con tantos años por vivir ya no está, pero no es la primera vez que en la familia FAP vemos sufrir a amigos y familiares cercanos que comparten la pasión por la aviación", confesó.

Finalmente, Andrea San Martín resaltó la fortaleza y unidad en la comunidad de la Fuerza Aérea del Perú durante momentos difíciles, enviando un mensaje de apoyo a todos los afectados por esta tragedia.

"Lo hemos visto muchas veces y sé que como familia FAP siempre estaremos unidos frente a todo", concluyó.