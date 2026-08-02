Científicos detectan microplásticos en las arterias humanas y no están seguros de cómo llegaron allí

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Los microplásticos ya no solo aparecen en los océanos, el suelo o el aire. En los últimos años, distintos estudios también los identificaron en órganos y tejidos humanos, incluidos el cerebro y los huesos. Ahora, una nueva investigación sumó otra evidencia preocupante al detectar estas diminutas partículas en arterias humanas, aunque los científicos todavía no logran determinar con certeza cómo alcanzan esa parte del organismo.

El trabajo, publicado en 2024 en la revista Journal of Hazardous Materials, estuvo a cargo de investigadores de la Capital Medical University, en China. El equipo analizó muestras obtenidas durante procedimientos quirúrgicos y encontró microplásticos en todas ellas. Los autores consideran que el hallazgo aporta información valiosa para comprender el posible impacto de estos materiales sobre la salud cardiovascular, aunque subrayan que todavía hacen falta más estudios para establecer una relación directa con determinadas enfermedades.

Presencia total de microplásticos en las muestras analizadas

Los investigadores examinaron 17 muestras de arterias humanas correspondientes a tres tipos distintos de vasos sanguíneos: coronarias, carótidas y aorta. El análisis reveló que el 100% de las muestras contenía microplásticos, con concentraciones relativamente superiores a las observadas previamente en estudios realizados sobre sangre.

En el tejido arterial predominó el tereftalato de polietileno (PET), que representó el 73,7 % de todas las partículas detectadas. Este material se utiliza de forma habitual en botellas de agua, envases para alimentos y diversas prendas textiles.

"Encontramos que tres tipos de muestras arteriales, incluidas las arterias coronarias, carótidas y aorta, contenían microplásticos", señalan los investigadores en el estudio.

Además, los autores indicaron que la elevada proporción de PET podría relacionarse con la frecuencia con la que las personas se exponen a este plástico en la vida cotidiana, un aspecto que todavía requiere investigaciones adicionales.

El vínculo con la aterosclerosis y los eventos cardiovasculares

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la diferencia entre las arterias que presentaban placas de ateroma y aquellas que no. Las muestras de arterias coronarias y carótidas con acumulaciones de grasa registraron aproximadamente el doble de microplásticos que las correspondientes a la aorta.

Aunque esta observación sugiere una posible asociación con la aterosclerosis, los propios investigadores pidieron cautela. El estudio no demuestra que los microplásticos provoquen enfermedades cardiovasculares, ya que las diferencias también podrían explicarse por las características propias de cada tipo de arteria.

Los autores recordaron que estudios realizados en animales ya habían planteado posibles efectos biológicos de estas partículas. Según escribieron, "los microplásticos pueden provocar estrés oxidativo y daño celular, alterar el metabolismo energético y de los lípidos, además de desencadenar respuestas inmunitarias e inflamatorias, según diversas evidencias obtenidas en estudios con animales".

El artículo también menciona otra investigación publicada en 2024 en 'The New England Journal of Medicine'. Ese trabajo realizó un seguimiento de 257 pacientes durante 34 meses y encontró que cerca del 60 % presentaba polietileno en las placas de sus arterias. Además, observó una asociación entre mayores concentraciones de microplásticos y un riesgo más elevado de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares, aunque tampoco estableció una relación de causa y efecto.

¿Cómo llegan los microplásticos al cuerpo humano?

Los científicos aún desconocen la ruta exacta que siguen los microplásticos hasta llegar a las arterias. Sin embargo, consideran que la exposición probablemente ocurre por varias vías al mismo tiempo.

Entre las principales hipótesis figura la ingestión mediante alimentos y bebidas, así como la inhalación de partículas suspendidas en el aire. Una vez dentro del organismo, estos fragmentos microscópicos podrían atravesar tejidos, ingresar al torrente sanguíneo y distribuirse por distintos órganos, incluidas las arterias.

"Este estudio aporta datos valiosos para futuras evaluaciones sobre los riesgos que representan los microplásticos para la salud cardiovascular humana", consideran los investigadores. También añadieron que será necesario identificar las fuentes de exposición, conocer cómo se distribuyen en las arterias y, sobre todo, aclarar cuáles son sus efectos sobre la salud humana y las enfermedades arteriales.