Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Europa durante el feriado por Fiestas Patrias. En medio de sus vacaciones, la conductora de ATV llamó la atención con una publicación en redes sociales, realizada poco después de que Jefferson Farfán confirmara que recibió el pago total de la reparación civil establecida por la justicia.

Aunque la periodista no se ha pronunciado sobre el reciente mensaje difundido por el exfutbolista, una de sus publicaciones en TikTok generó diversas interpretaciones entre sus seguidores. En el video se le observa bailando en una discoteca de Ibiza, mientras acompaña las imágenes con la frase: "En MODO VACACIONES, ¡Favor de no molestar!".

La publicación apareció en un contexto marcado por el reciente pronunciamiento de Farfán, por lo que algunos usuarios consideraron que el mensaje podría tratarse de una indirecta. Sin embargo, Magaly Medina no hizo ninguna referencia directa al exseleccionado nacional ni al proceso judicial que ambos protagonizaron.

¡MAGALY NI LO MIRA! La 'Urraca' disfruta de sus VACACIONES mientras Jefferson Farfán revela que ya le pagó los S/ 350 mil: ¿A dónde se fue?

Además de los comentarios sobre la frase que compartió, varios internautas destacaron la actitud de la conductora durante el viaje, resaltando que continúa disfrutando de sus vacaciones lejos de la polémica.

Jefferson Farfán confirmó que recibió el pago de la reparación civil

Mientras Magaly Medina permanece en Europa, Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales para informar que la conductora cumplió con el pago de S/350.000 correspondiente a la reparación civil ordenada en el proceso por violación a la intimidad agravada.

Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira Plasencia. Foto: composición LR/Facebook/ATV

A través de una historia en Instagram, el exfutbolista escribió un mensaje en tono irónico: "Buenos días, mi tía. 8.30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm".

Con esa publicación, Farfán dio por confirmado el cumplimiento de la sentencia y volvió a referirse públicamente al caso. Semanas atrás, el exdelantero había cuestionado el avance del pago de la reparación civil y el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora como parte del fallo judicial.