HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina lanza mensaje tras burlas de Jefferson Farfán por pagar la reparación civil: "Favor de no molestar"

Magaly Medina no se quedó callada en medio de las burlas de Jefferson Farfán tras cumplir con la cuantiosa reparación civil.

Magaly Medina responde a burlas de Jefferson Farfán
Magaly Medina responde a burlas de Jefferson Farfán
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Europa durante el feriado por Fiestas Patrias. En medio de sus vacaciones, la conductora de ATV llamó la atención con una publicación en redes sociales, realizada poco después de que Jefferson Farfán confirmara que recibió el pago total de la reparación civil establecida por la justicia.

Aunque la periodista no se ha pronunciado sobre el reciente mensaje difundido por el exfutbolista, una de sus publicaciones en TikTok generó diversas interpretaciones entre sus seguidores. En el video se le observa bailando en una discoteca de Ibiza, mientras acompaña las imágenes con la frase: "En MODO VACACIONES, ¡Favor de no molestar!".

PUEDES VER: Andrea San Martín conmueve al confirmar dolorosa pérdida en caída de avioneta en Nasca: "Hasta ahora no puedo creer"

lr.pe

La publicación apareció en un contexto marcado por el reciente pronunciamiento de Farfán, por lo que algunos usuarios consideraron que el mensaje podría tratarse de una indirecta. Sin embargo, Magaly Medina no hizo ninguna referencia directa al exseleccionado nacional ni al proceso judicial que ambos protagonizaron.

¡MAGALY NI LO MIRA! La 'Urraca' disfruta de sus VACACIONES mientras Jefferson Farfán revela que ya le pagó los S/ 350 mil: ¿A dónde se fue?

¡MAGALY NI LO MIRA! La 'Urraca' disfruta de sus VACACIONES mientras Jefferson Farfán revela que ya le pagó los S/ 350 mil: ¿A dónde se fue?

Además de los comentarios sobre la frase que compartió, varios internautas destacaron la actitud de la conductora durante el viaje, resaltando que continúa disfrutando de sus vacaciones lejos de la polémica.

Jefferson Farfán confirmó que recibió el pago de la reparación civil

Mientras Magaly Medina permanece en Europa, Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales para informar que la conductora cumplió con el pago de S/350.000 correspondiente a la reparación civil ordenada en el proceso por violación a la intimidad agravada.

Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira PlasenciA

Conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a cuando la periodista expuso imágenes del futbolista en su departamento junto a Yahaira Plasencia. Foto: composición LR/Facebook/ATV

A través de una historia en Instagram, el exfutbolista escribió un mensaje en tono irónico: "Buenos días, mi tía. 8.30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm".

Con esa publicación, Farfán dio por confirmado el cumplimiento de la sentencia y volvió a referirse públicamente al caso. Semanas atrás, el exdelantero había cuestionado el avance del pago de la reparación civil y el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora como parte del fallo judicial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jefferson Farfán revela que Magaly Medina ya le pagó los S/350.000 de reparación civil y le lanza potente mensaje: "¿Estás asustada?"

Jefferson Farfán revela que Magaly Medina ya le pagó los S/350.000 de reparación civil y le lanza potente mensaje: "¿Estás asustada?"

LEER MÁS
Magaly Medina dedica mensaje por Fiestas Patrias y expresa su deseo para el Perú: "Todos tenemos fe"

Magaly Medina dedica mensaje por Fiestas Patrias y expresa su deseo para el Perú: "Todos tenemos fe"

LEER MÁS
María Pía Copello deja en shock a Magaly Medina al hablar sobre posible programa de Ethel Pozo en ATV: "'Papá' Armando lo va a producir"

María Pía Copello deja en shock a Magaly Medina al hablar sobre posible programa de Ethel Pozo en ATV: "'Papá' Armando lo va a producir"

LEER MÁS
Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

LEER MÁS
Gian Marco, Karen Schwarz, Michelle Soifer y más artistas peruanos dejan conmovedores mensajes por Fiestas Patrias: “Todos somos pueblo”

Gian Marco, Karen Schwarz, Michelle Soifer y más artistas peruanos dejan conmovedores mensajes por Fiestas Patrias: “Todos somos pueblo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Expulsan’ a Mark Vito del Perú tras revelarse su nuevo cargo luego de reencuentro con Keiko Fujimori: “Lo estoy devolviendo a su país”

‘Expulsan’ a Mark Vito del Perú tras revelarse su nuevo cargo luego de reencuentro con Keiko Fujimori: “Lo estoy devolviendo a su país”

LEER MÁS
Andrea San Martín conmueve al confirmar dolorosa pérdida en caída de avioneta en Nasca: "Hasta ahora no puedo creer"

Andrea San Martín conmueve al confirmar dolorosa pérdida en caída de avioneta en Nasca: "Hasta ahora no puedo creer"

LEER MÁS
Mark Vito genera revuelo con video tras juramentación de Keiko Fujimori y Leslie Echevarría lo 'devuelve' a su país: "Más que arrepentido"

Mark Vito genera revuelo con video tras juramentación de Keiko Fujimori y Leslie Echevarría lo 'devuelve' a su país: "Más que arrepentido"

LEER MÁS
Mariella Zanetti aparece en comisaría con Farid Ode para denunciar presunto acoso y agresiones contra su hija: "Ella llamó llorando"

Mariella Zanetti aparece en comisaría con Farid Ode para denunciar presunto acoso y agresiones contra su hija: "Ella llamó llorando"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025