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Mariella Zanetti aparece en comisaría con Farid Ode para denunciar presunto acoso y agresiones contra su hija: "Ella llamó llorando"

Mariella Zanetti y Farid Ode dejaron atrás sus diferencias para respaldar a su hija. La expareja señala a un arrendatario de departamento por presuntas agresiones y acoso contra la joven y sus amigas.

Gamille, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, tiene 23 años.
Gamille, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, tiene 23 años. | Foto: composición LR/Instarándula
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Mariella Zanetti y Farid Ode dejaron atrás sus diferencias y acudieron a una comisaría para denunciar la situación que atraviesan su hija, Gamile Odé, y sus amigas. Las figuras de la farándula nacional aseguraron que las jóvenes fueron víctimas de presuntas agresiones y acoso por parte de un arrendatario del departamento, quien además se negaría a devolverles el dinero entregado como garantía.

Según relataron, el conflicto escaló hasta convertirse en una agresión física: un joven que acompañó a las chicas para reclamar habría terminado con lesiones ocasionadas por el acusado.

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Mariella Zanetti denuncia agresión que vivieron su hija y sus amigas

"Mi hija viene teniendo un problema con su arrendatario. Ella alquiló un departamento junto a otras roomies, que son chicas solas, de la misma edad. Firmaron un contrato y hasta el día de hoy se niega a darles el contrato. Pero no solamente por eso: ellas dieron una garantía de más de 4.000 soles, la cual se la rehúsan dar", declaró la actriz cómica desde la comisaría de Surquillo, ubicada en Miraflores.

Zanetti explicó que las jóvenes se vieron obligadas a retirarse del inmueble apenas dos meses después de iniciar el contrato debido a diversas agresiones. “Mi hija ha sido víctima de acoso, de agresiones, de insultos como ‘Qué tal cu**’ o ‘Te voy a meter un patadón en el cu**’, o forcejeando la puerta porque entraban personas de dudosa procedencia”, aseguró, según video compartido por Instarándula.

La locutora radial precisó que el acuerdo estaba a nombre de una señora mayor, pero fue el hijo de esta quien las enfrentó y agredió verbalmente, además de atacar a un muchacho que terminó con una fuerte herida. “Cuando ellas piden hablar para reclamar en primer lugar las cosas que se prometió al inicio del contrato, que no han cumplido, la señora no aparece, aparece el hijo, que es el agresor de mi hija tanto verbal como de su amigo, que le han reventado la nariz de un cabezazo”, explicó.

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Mariella agregó que Gamile Odé y sus amigas decidieron mudarse por recomendación de ella, en beneficio de su paz mental. Sin embargo, el viernes 31 de julio ocurre el incidente y la joven se comunicó con ella afectada, lo que la obligó a abandonar su programa radial para acudir a su llamado. "Este viernes mi hija me llama llorando, desesperada. Estaba en mi programa de radio y he tenido que dejarlo a medias. Mi hija me enseñó la cara del chico y ella estaba llorando", agregó.

En el camino, la actriz contactó a su expareja Farid Ode, padre de la joven, así como a su esposo y otros familiares, quienes se unieron para enfrentar al sujeto. No obstante, cuando fueron a confrontarlo, el hombre no dio la cara y en su lugar envió a otras personas, incluyendo a su madre y a sus hijas. “Mandó a todo mundo, pero él no bajó. Mandó a la mamá. Ahí sí salió la señora y a mí me apena por ser una señora de edad y me apenan las niñas que también las hayan involucrado cuando son menores de edad… Hay que ser bien cobarde para agredir a unas chicas jóvenes que recién están comenzando su vida”, manifestó.

Farid Ode se une a Mariella Zanetti en defensa de su hija

Por su parte, Farid Ode declaró: “Estamos sus papás para estar con ella y dejar los problemas que tenemos Mariella y yo. Este señor agredió a un amigo de mi hija porque ellas no iban a ir solas. Le ha roto la nariz. Estas personas están perjudicando a tres jóvenes por no devolverles el dinero”.

El empresario indicó que no buscaban problemas, solo la devolución de la garantía, pero que esperan los resultados del médico legista respecto a la agresión física sufrida por el joven. Además, contó que llegó a confrontar personalmente al acusado y lo señaló de aprovecharse de las chicas. “Se me puso prepotente, pero yo, como papá, no iba solamente a hablar con él: iba a hacer justicia. Que se meta con un hombre, no con tres chicas. Me da cólera porque mi hija es una chica sana, que no se mete con nadie. Es más, a ella le gritas y se pone a llorar; es una chica muy sensible. Se han aprovechado de su condición de mujeres y de chicas jóvenes. El señor tiene 50 años”, sentenció.

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