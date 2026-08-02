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Novia de 22 años rechaza tener hijos con Melcochita por su avanzada edad y cómico queda devastado: “Siendo conscientes”

Heydi Amado y Melcochita, de casi 90 años, se presentaron en el programa de la Chola Chabuca, donde la joven se negó a tener un hijo con el cómico.  

Melcochita y Heydi Amado llevan casi tres meses de relación. Foto: Composición LR/América TV.
Melcochita y Heydi Amado llevan casi tres meses de relación. Foto: Composición LR/América TV.
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Melcochita y su novia, Heydi Amado, vienen protagonizando un polémico romance debido a la considerable diferencia de edad de ambos. El humorista, próximo a cumplir 90 años, y la influencer de apenas 22, se presentaron en el programa 'El reventonazo de la Chola', donde fueron consultados sobre la posibilidad de tener hijos.

Ante la pregunta, la joven rechazó tajantemente la idea y expuso que la avanzada edad del cómico era uno de los principales motivos. A su lado, Pablo Villanueva escuchó atentamente la respuesta de su pareja y no pudo ocultar su semblante triste y serio.

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Heydi Amado se niega a tener hijos con Melcochita y él reacciona

Heydi Amado, quien lleva casi tres meses de relación con Melcochita, descartó tener un hijo con el carismático sonero luego de que La Chola Chabuca le hiciera la pregunta. La joven explicó que traer una vida al mundo es complicado debido a los 90 años de su pareja y aseguró que, actualmente, ambos están bien tal como están.   

"Siendo conscientes, sabemos la edad que él tiene, que es una gran responsabilidad, así que, como estamos por el momento, estamos bien", precisó. A su costado, el experimentado cómico escuchaba la respuesta de su novia, de 22 años, y dejó de lado su habitual sonrisa para mostrar un semblante serio.  

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Novia de Melcochita revela qué es lo que más le gusta del cómico

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, también le preguntaron a la enfermera qué es lo que más le gusta de Melcochita. Ella resaltó la personalidad de su novio y la comunicación que mantienen constantemente.

"Yo estoy muy enamorada de él. Es una persona que me acompaña, nos acompañamos, pasamos momentos muy bonitos juntos. Siempre hay mucho respeto y comunicación, como de mi persona hacia él y de él hacia mí", expresó.

Además, precisó que los detalles que el cómico tiene constantemente con ella fueron determinantes para conquistarla. "Es una persona que se da cuenta de lo que me está pasando y es alguien muy detallista. Si se da cuenta de que estoy callada o pensativa, se enfoca mucho en eso", contestó Heydi Amado.

 

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